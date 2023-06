Apple Watch alerta utilizadora para coágulo de sangue nos pulmões durante o sono

O Apple Watch voltou a ser creditado num evento por ter possivelmente ajudado a salvar a vida a uma mulher de 29 anos alertada durante o sono para um coágulo de sangue nos pulmões. Caso não fosse detetada a tempo, esta embolia pulmonar poderia evoluir para um enfarte.

Embolia pulmonar é a obstrução repentina de uma artéria pulmonar causada por um êmbolo. Estes atravessam as veias, as câmaras cardíacas direitas e a árvore pulmonar principal, sendo originários das veias dos membros inferiores em 95% dos casos.

Um êmbolo corresponde, de um modo geral, a um coágulo sanguíneo (trombo), mas podem também existir êmbolos gordos, de líquido amniótico, de medula óssea, fragmentos de tumor ou uma bolha de ar que se deslocam através da corrente sanguínea até obstruir um vaso.

Apple Watch alertou para o problema

Kimmie Watkins, de 29 anos, residente em Cincinnati, creditou no seu Apple Watch o mérito da sua vida ter sido salva. Foi graças ao alerta do relógio que a mulher percebeu que algo não estava bem e foi ao médico com urgência.

Depois de vários exames os médicos descobriram um coágulo de sangue nos seus pulmões. Este quadro clínico poderia levar à morte da paciente. Segundo o médico consultado pela publicação Local12.com, que partilhou a história, nestes casos, os doentes têm 50% de hipóteses de morte por embolia pulmonar.

Informar sobre um coágulo de sangue nos pulmões é algo que o Apple Watch pode fazer por todos. O Apple Watch consegue medir a frequência cardíaca ao longo do dia e reconhecer se este sinal vital está elevado enquanto o utilizador não está ativo.

Neste caso, a mulher recebeu informações preocupantes. Durante mais de 10 minutos o seu ritmo cardíaco esteve nos 178 bpm. O Apple Watch estava a monitorizar e disparou o alerta.

Watkins usa o seu Apple Watch com orgulho, esperando que o seu susto convença outras pessoas a considerar a tecnologia disponível. A jovem também descobriu que tem um distúrbio de coagulação, quadro clínico que desconhecia totalmente. Agora, Kimmie Watkins está a trabalhar para recuperar a sua resistência e é medicada com anticoagulantes.

Referiu a reportagem que acompanhou o caso.

Sinais de tontura, falta de ar e cansaço levaram a mulher a ir dormir um pouco, e poderia ter sido fatal se o relógio não desse o alerta.

Tenho muita sorte e, se a minha soneca não tivesse acabado, o meu parceiro teria me encontrado, talvez a dormir no sofá, não a dormir na verdade.

Disse Kimmie Watkins.

No Apple Watch, o utilizador pode ativar os avisos da app Ritmo cardíaco no Apple Watch para receber avisos de um ritmo cardíaco acelerado, lento ou irregular.

A funcionalidade de aviso de ritmo cardíaco irregular no Apple Watch irá ler ocasionalmente o batimento cardíaco para verificar a existência de um possível ritmo cardíaco irregular que possa constituir um sinal de fibrilação auricular (FibA). Saiba como ativar os avisos de ritmo cardíaco irregular.