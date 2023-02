O iPhone, mais do que um dispositivo de comunicação, é uma peça de colecionador e o primeiro modelo lançado por Steve Jobs é uma raridade, principalmente em estado intocável. O iPhone lançado em 2007 foi agora vendido em leilão por mais de 63 mil dólares.

Foi em 2007 que a Apple apresentou ao mundo o primeiro iPhone, pelas mãos de Steve Jobs. Hoje, este smartphone é uma relíquia para os colecionadores e é com frequência visto à venda por valores bastante altos. O último leilão que aqui relatamos tinha fechado nos exatos 39.339,60 dólares.

Agora, segundo o site LCG Auctions, um novo "velho" modelo do iPhone de 2007 com 8 GB de armazenamento, foi licitado pelo valor de $63,356.40, o que, atualmente, corresponde a pouco mais de 59 mil euros.

Foi lançado em leilão com uma base de licitação de 2500 dólares e em apenas 27 lances, atingiu o valor final. Segundo é avançado, o smartphone era de uma pessoa que recebeu o smartphone de amigos em 2007, mas nunca o usou uma vez que estava limitado à rede AT&T.

Segundo a plataforma, o iPhone encontra-se lacrado de fábrica, em excelentes condições.

Com quase 16 anos de idade, o telefone apresenta-se de forma magnífica, apresentando cantos nítidos na frente e atrás, cores ricas e recursos “novos”. As etiquetas no verso estão intactas sob o selo e o desgaste na prateleira é mínimo. Este é o primeiro iPhone original em condições aceitáveis ​​a chegar ao leilão desde a venda recorde em outubro. Uma peça verdadeiramente notável com grande apelo para colecionadores e investidores.