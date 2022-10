Foi em 2007 que a Apple, pela voz de Steve Jobs, apresentou ao mundo o primeiro iPhone. Hoje, esta máquina é uma relíquia para os colecionadores e é com frequência visto à venda por valores muito interessantes. Mas este leilão superou a expectativas, muito pelo facto de ser uma máquina completamente nova, ainda na caixa selada.

O primeiro iPhone da Apple foi vendido em leilão por um valor que ascende os 39 mil dólares.

Um iPhone de 2007, o primeiro smartphone lançado pela Apple, foi vendido em leilão pelo valor exato de 39.339,60 dólares, segundo o site LCG Auctions. Trata-se de um modelo de 8 GB, originalmente vendido por $599, ainda dentro da caixa, selada de fábrica. Uma máquina completamente nova, à estreia.

Foi lançado em leilão com uma base de licitação de 2500 dólares e em apenas 28 lances, atingiu o valor final. O lance máximo para o iPhone foi de 10.446 dólares no domingo, mas uma enxurrada de atividades de última hora fez o preço subir consideravelmente antes do encerramento do leilão online.

Aparentemente, segundo a descrição do site de leilão, a forma como a caixa estava fechada e corretamente selada não deixou dúvidas para comprovar que o iPhone nunca tinha sido aberto.

Este exemplar de primeira versão lacrado de fábrica está em condições excecionais. Praticamente impecável ao longo da superfície e das bordas, o selo de fábrica é limpo com detalhes de costura e selagem corretos. As etiquetas no verso estão corretamente intactas sob o selo. Todos originais - sem adesivos de reposição ou etiquetas UPC neste. Novo, nunca ativado.

Recorde-se que, desde a sua estreia, o ‌iPhone‌ mudou o mundo e a indústria de tecnologia móvel para sempre. Após o seu lançamento em 29 de junho de 2007, levou apenas 74 dias para a Apple anunciar que havia vendido mais de 1 milhão de iPhones. O primeiro ‌iPhone‌ foi vendido por 499 dólares.

Apesar da concorrência ser cada vez mais e com mais qualidade, a verdade é que em 2021 a Apple vendeu 240 milhões de unidades. Ano após ano, recorde após recorde, a empresa e a marca somam pódios de vendas, de influência e de lucros.