Há 15 anos, o iPhone chegava ao mercado e mudava o mundo

O iPhone foi apresentado no dia 9 de janeiro de 2007. Contudo, o smartphone que vinha mudar o mundo das comunicações só chegou ao mercado no dia 29 de junho desse ano. Portanto, faz hoje 15 anos que a Apple começou a comercializar o iPhone.

O falecido Steve Jobs marcou este gadget como sendo "Um iPod, um telefone, um comunicador móvel de internet... não são três dispositivos separados, hoje, a Apple vai reinventar o telefone".

Parabéns Apple pelos 15 anos de mercado iPhone

Foi em 2007, há 15 anos, que a Apple começou a vender apenas nalguns países uma das suas maiores criações. O iPhone, que todos tão bem conhecem hoje, marcou uma mudança a vários níveis, desde a interface até à função de um telefone. Seis meses depois da sua apresentação, começou finalmente a ser vendido, contando, atualmente com mais de 2,2 mil milhões de equipamentos vendidos.

O iPhone é sem dúvida o produto mais bem sucedido da empresa.

Desde a sua estreia, o ‌iPhone‌ mudou o mundo e a indústria de tecnologia móvel para sempre. Após o seu lançamento em 29 de junho de 2007, levou apenas 74 dias para a Apple anunciar que havia vendido mais de 1 milhão de iPhones. O primeiro ‌iPhone‌ foi vendido por 499 dólares.

Apesar da concorrência ser cada vez mais e com mais qualidade, a verdade ºe que em 2021 a Apple vendeu 240 milhões de unidades. Anos após anos, recorde após recorde, a empresa e a marca somam pódios de vendas, de influência e de lucros.

Este ano, com o lançamento do iPhone 14, a Apple irá lançar o iOS 16, versão que já está disponível aos programadores na beta 2. Este sistema operativo começou por se chamar iPhone OS 1. No entanto, a Apple, antes de escolher este sistema e a forma de interação deste, teve vários protótipos em testes. Um deles, o AcornOS, usava a mesma interface do iPod.

A versão final agradou os utilizadores e, desde então, a empresa de Cupetino mantém um desenvolvimento coerente em relação ao look&feel apresentado por Steve Jobs e que é ainda hoje política da empresa no que toca ao design.

Se aos 10 anos de iPhone a empresa lançou o iPhone X, não é esperado que lance agora o iPhone XV. Aliás, neste ano de aniversário estão referenciados sim o iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Claro, tudo isto é apenas a linha de rumor, porque até a Apple apresentar no evento, pela mão de Tim Cook, tudo não passa de especulação.