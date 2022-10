Gráfica GeForce RTX 4090 quebra uma password de 8 caracteres em menos de 1 hora

A Nvidia já apresentou e lançou a sua nova linha de placas gráfica GeForce RTX 40. E dentro desse leque, já sabemos que o modelo topo de gama, a GeForce RTX 4090, vai oferecer o máximo de poder possível nos dias de hoje para uma GPU.

Como seria de esperar, começam agora a surgir novas experiências que mostram o potencial deste equipamento. E as mais recentes informações indicam que a RTX 4090 conseguiu quebrar uma password de 8 caracteres em menos de 1 hora.

Nvidia GeForce RTX 4090 decifra password de 8 caracteres em pouco tempo

Não é novidade para ninguém que as passwords são o principal fator de segurança dos nossos dados, seja online ou nas nossas máquinas. Mas nada é 100% seguro e várias são as notícias que dão provas disso mesmo, nomeadamente através de alguns ataques informáticos.

Segundo as últimas experiências com a nova e poderosa placa gráfica GeForce RTX 4090, esta conseguiu quebrar uma password de 8 caracteres em tempo recorde. No fundo, a GPU topo de gama da Nvidia conseguiu ultrapassar esse fator em apenas menos de 1 hora. E com esta conquista, ficou claro que a GeForce RTX 4090 consegue deficrar e quebrar passwords duas vezes mais rápido do que a GeForce RTX 3090.

Os dados mostram que os autores da proeza também sabiam o que estavam a fazer, usando sistemas e ferramentas profissionais.

Segundo as informações, para esta tarefa foram usadas 8 placas gráficas RTX 4090 da Nvidia e os resultados foram 2,5x superiores aos obtidos pela sua antecessora. Portanto, estas gráficas topo de gama conseguiram realizar 200 mil milhões de interações necessárias para quebrar uma password de 8 caracteres em apenas 48 minutos.

Desta forma, esta nova GPU acaba de ser coroada como a nova rainha do cracking de passwords, uma vez que não existe mais nenhuma tão rápida e eficaz atualmente no mercado.

