AMD certifica 7 novas gráficas: serão os modelos Radeon RX 7000 de gama média?

A AMD é a segunda marca mais importante quando o assunto são as placas gráficas. E embora a Nvidia assuma o primeiro lugar desta corrida com tranquilidade, a empresa de Lisa Su tem tentado recorrentemente apanhar a rival. Neste sentido, as últimas informações indicam que a AMD certificou agora 7 novas placas gráficas e tudo parece apontar para que estas sejam referentes aos modelos de gama média da sua nova linha Radeon RX 7000.

AMD certifica 7 novas placas gráficas

A AMD é conhecida não só pelos seus processadores, mas também pelas poderosas placas gráficas que já lançou no mercado. Mais recentemente, a empresa norte-americana anunciou a sua nova linha Radeon RX 7000, mas apenas lançou os modelos topo de gama Radeon RX 7900 XT e Radeon RX 7900 XTX.

De acordo com as mais recentes informações da indústria, a AMD certificou agora mais 7 novas placas gráficas e tudo indica que se tratam de modelos referentes à gama média da geração Radeon RX 7000, entre eles a RX 7800, a RX 7700 e a RX 7600. Resta saber com quais modelos da Nvidia vão estas GPUs competir, pois as topos de gama Radeon RX 7900 XT e XTX não conseguem rivalizar com as flagships da empresa das RTX 40.

Os detalhes foram revelados pelo popular leaker @harukaze5719 onde indica as certificações de 7 GPUs da série D707. Embora estas informações não nos indiquem nada em concreto, assume-se que se podem tratar dos modelos AMD Radeon RX 7800, RX 7700 e RX 7600.

Normalmente os rumores antecedem as revelações oficiais por parte da AMD, como tal possivelmente em breve teremos novidades sobre mais alguns equipamentos gráficos que a empresa de Lisa Su trará de novo para o mercado. Recordamos que a Nvidia também vai lançar esta semana as gráficas GeForce RTX 4070 e RTX 4060.

