Gráfica GeForce RTX 4070 mobile só é 15% mais rápida que a RTX 3070

Com as suas novas placas gráficas da linha RTX 40, a Nvidia tem contribuido para este setor com equipamentos poderosos. Mas parece que alguns modelos não são tão avançados quanto o esperado. Isto porque as informações indicam que a GeForce RTX 4070 mobile é apenas 15% mais rápida do que a RTX 3070 da geração anterior da marca.

RTX 4070 mobile é 15% mais rápida que a RTX 3070

As últimas informações reveladas pela fabricante de portáteis Mechrevo dão-nos um vislumbre mais real daquilo que a Nvidia está a preparar com a sua placa gráfica GeForce RTX 4070 e RTX 4060 para computadores portáteis. Os testes colocaram à prova estes modelos e os seus irmãos das gerações anteriores, RTX 3070 e RTX 3060.

Os resultados do teste no benchmark 3DMark Fire Strike mostram que o portátil com a placa gráfica GeForce RTX 4070 consegue ser somente 11% mais rápido do que a antecessora RTX 3070. Já num benchmark mais exigente, como o 3DMark Time Spy, esta GPU consegue ser 15% mais veloz. Portanto, com estes resultados cabe ao utilizador analisar se de facto vale ou não a pena o investir num equipamento com uma gráfica da nova geração ou optar por um modelo mais antigo.

No que respeita à GeForce RTX 4060, no 3DMark Fire Strike esta gráfica conseguiu um desempenho 30% superior comparativamente à RTX 3060. Já na plataforma 3DMark Time Spy, o desempenho foi ligeiramente mais baixo, sendo 25% mais rápida que a antecessora.

A RTX 4070 vai contar com 4.608 núcleos CUDA, 8GB de memória RAM GDDR6 a 16 Gbps e interface de 128 bits. Por sua vez a RTX 3070 tem 5.120 núcleos CUDA. Já a RTX 4060 virá equipada com 3.072 núcleos CUDA enquanto o modelo da geração anterior tem 3.840 núcleos CUDA.

Recordamos que a Nvidia vai lançar estes novos modelos da linha RTX 40 no próximo dia 22 de fevereiro (quarta-feira), completando assim esta gama da qual já fazem parte a topo de gama RTX 4090 e a RTX 4080.