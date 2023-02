Nvidia GeForce RTX 4060 pode trazer apenas 3.072 núcleos CUDA

Não há dúvidas que a Nvidia é a líder no que respeita ao segmento das placas gráficas. E a mais recente linha RTX 40 é das melhores que a fabricante já lançou. Ainda não chegaram ao mercado todos os modelos, faltando anunciar alguns deles, como a GeForce RTx 4060. Mas as últimas informações indicam que esta GPU poderá trazer apenas 3.072 núcleos CUDA.

GeForce RTX 4060 pode trazer 3.072 núcleos CUDA

Segundo os últimos rumores da indústria, a Nvidia poderá estar prestes a revelar um dos seus modelos intermédios da nova gama de placas gráficas RTX 40, nomeadamente a GeForce RTX 4060. Os detalhes indicam que este modelo contará com o chip gráfico Nvidia AD107-400-A1, contando assim com todos os núcleos CUDA num só chip. Relembramos que este chip GA107 se encontra também nas placas gráficas GeForce RTX 3050 e 3050 Ti e Mobile, portanto no máximo seria de esperar que a Nvidia integrasse o mesmo na RTX 4050 e não num modelo ligeiramente superior.

Relativamente aos núcleos, as informações apontam que esta GPU contará com apenas 3.072 núcleos CUDA, o que é inferior aos 3.584 presentes no modelo da anterior geração, a RTX 3060. Outros dados revelam que a gráfica contará com uma memória GDDR6X VRAM de 8 GB e uma interface de memória de 128 bits, o que resultará numa largura de banda de 288 GB/s. Já o modelo da geração anterior conta com uma memória GDDR6 de 8GB e uma largura de banda de 240 GB/s.

Os rumores foram avançados pelo conhecido leaker @kopite7kimi na sua conta do Twitter, onde também é referido que a GeForce RTX 4060 contará com um TDP de 115 W, uma evolução face aos 170 W da RTX 3060. Mas se estes dados se confirmarem, então possivelmente estaremos perante uma placa gráfica mais na categoria da gama básica e não intermédia.

Resta aguardar que a Nvidia anuncie e lance oficialmente a RTX 4060 para ficarmos a saber ao certo com o que podemos contar com este chip. Contudo, para já, estas características certamente que não cativam os consumidores mais exigentes, nomeadamente os gamers.