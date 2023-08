Foxconn vai investir 600 milhões de dólares na Índia para fabricar componentes para iPhones

A Foxconn sempre teve uma forte participação na China, mas o conflito do país asiático com os Estados Unidos, levou a que a empresa começasse a migrar a sua atividade para outros locais, entre eles a Índia. E as recentes informações revelam que a fabricante vai investir 600 milhões de dólares no estado indiano de Karnataka para fabricar componentes para os iPhones da Apple.

Foxconn vai apostar forte na Índia para fabrico de componentes para iPhone

Segundo as últimas informações, a gigante Foxconn vai investir 600 milhões de dólares em dois novos projetos no estado indiano de Karnataka. O objetivo é usar este investimento para fabricar componentes de revestimento para iPhones e equipamentos de fabrico de chips, sendo que esta aposta reforça o crescente interesse da empresa na Índia.

Do valor total do investimento, 350 milhões de dólares serão destinados à instalação de componentes do iPhone, a qual vai gerar cerca de 12.000 empregos. Já 250 milhões de dólares serão aplicados num projeto conjunto com a Applied Materials para a produção de ferramentas de fabrico de chips, que gerará empregos para cerca de 1.000 pessoas, tal como adiantou o estado de Karnataka em comunicado.

O estado indiano referiu que ambos os projetos foram assinados através das designadas cartas de intenção, o que significa que os parâmetros finais dos acordos ainda podem mudar. No comunicado, Young Liu, ministro de TI de Karmataka, disse que "estamos entusiasmados com as possibilidades que Karnataka oferece aos nossos planos de expansão na Índia".

A Foxconn é uma fabricante que quase sempre está associada à Apple, sendo responsável pela montagem de cerca de 70% dos iPhones, sendo também a maior fabricante terceirizada do mundo.

Para além disso, a fabricante também tem planos para solicitar incentivos de 10 mil milhões de dólares ao governo indiano para promover o fabrico de chips. E encontra-se ainda em negociações com o estado indiano de Gujarat para a criação de uma nova instalação de fabrico de chips. Também o estado de Tamil Nadu anunciou que a Foxconn vai investir 194 milhões de dólares numa nova fábrica de componentes eletrónicos que criará 6.000 postos de trabalho.