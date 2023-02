Apple lança as primeiras versões beta do iOS 16.4 e iPadOS 16.4 para programadores

Era uma versão esperada já há algum tempo, até porque a Apple prometeu algumas importantes funcionalidades e não apeteceram ainda. Então o que traz o iOS 16.4 beta 1?

O que virá no iOS 16.4 beta 1?

O iOS 16.4 beta 1 finalmente chegou. Era suposto ter sido lançado há três semanas após o lançamento do iOS 16.3 ao público em geral.

Estão no limbo algumas grandes novidades que a Apple prometeu no iOS 16. Contudo, ainda estamos a verificar se é desta que aparecerão as seguintes novidades:

Conta Poupança do Apple Card

Apple Pay Later

Apple Music Classical

Modo de Acessibilidade Personalizado

Nova Arquitetura na app Casa

Notificações push da Web

Esta atualização aparece no menu Definições > Geral > Atualização de software.

Conforme podemos ver no site developers.apple, o número de compilação para a atualização de hoje é 20E5212f.

Ainda não há uma versão beta pública do iOS 16.4 disponível, mas poderá lançada logo no final desta semana ou no início da próxima.

Além do iOS 16.4 beta 1, a Apple também lançou estas atualizações:

watchOS 9.4 beta 1, número de compilação: 20T5222g

tvOS 16.4 beta 1, número de compilação: 20L5463g

macOS Ventura 13.3, número de compilação: 22E5219e

A Apple deixou na página de suporte algumas informações relativas às correções de segurança, como podem ver aqui.