Toyota lançará nova geração de veículos elétricos sob a marca de luxo Lexus

A Toyota viu o seu presidente Akio Toyoda substituído com o objetivo de ver a sua estratégia reorientada para o mercado do momento: os elétricos. Ora, as novidades já começaram a chegar e sabe-se que a fabricante japonesa planeia lançar uma nova geração de veículos elétricos sob a sua marca de luxo, Lexus.

O responsável pelo departamento de branding e presidente da Lexus, Koji Sato, assumiu o papel do neto do fundador da fabricante, Akio Toyoda, e os planos que vão resultar dessa mudança começam a ser conhecidos. Recentemente, a Toyota confirmou que os projetos para o futuro estão focados, conforme vimos aqui, na eletrificação. Afinal, segundo observa a Reuters, a Toyota está a adiar a sua entrada no mercado dos elétricos.

Durante uma conferência, o novo presidente e CEO, Koji Sato, revelou que a fabricante japonesa vai criar novos veículos elétricos exclusivos para a Toyota e para a sua marca de luxo, Lexus. Relativamente à lenta adoção e apresentação de opções dentro da tecnologia, Sato explicou que esse moroso desenvolvimento deveu-se, principalmente, à falta de comunicação.

A par das novidades, o novo líder partilhou que a empresa está a desenvolver a sua próxima geração de veículos elétricos a bateria e que essa deverá ser lançada sob a marca Lexus, em 2026. Segundo adiantou, a Toyota está a trabalhar em "tudo, desde a bateria e plataforma, até à forma como um carro é construído de modo otimizado para veículos elétricos alimentados a bateria".

Embora tenha garantido que a Toyota pretende acelerar os seus planos de eletrificação e assumir uma mentalidade que prioriza este mercado em ascensão, Koji Sato assegurou também que a fabricante não vai abandonar os híbridos, para já.

Leia também: