E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Falámos de quando a Intel produzirá arquitetura de 1nm, do novo OPPO Find N2 Flip, analisámos o Google Pixel 7 Pro, a nova coluna Apple HomePod, e muito mais.

O Google Pixel 7 e a sua versão Pro chegaram ao mercado como uma afirmação da Google no segmento de topo dos smartphones, equipados com o um SoC desenhado especialmente para tirar o máximo partido do Android. A versão do Google Pixel 7 Pro esteve em testes durante várias semanas e há uma questão que se impõe: terá a Google criado finalmente um verdadeiro concorrente ao iPhone?

O mercado dos rugged phones, ou seja, os smartphones mais robustos, tem oferta cada vez mais diversificada e com opções para as várias exigências de cada utilizador. O Doogee V Max chega com bateria que promete uma autonomia acima do normal, graças à sua capacidade de 22 000 mAh. Mas há mais para descobrir.

A indústria de chips é um dos setores que tem tido mais destaque, muito devido à necessidade e à concorrência acesa entre as várias empresas que dominam o setor, como a TSMC, Samsung e Intel. Esta última tem-se esforçado para recuperar o tempo perdido e as últimas informações mostram que a fabricante californiana tem planos para produzir chips de 1,4 nm em 2026 e de 1 nm em 2028.

A Apple voltou a renovar um produto que havia descontinuado. Desta vez, o HomePod original já tem sucessor, uma coluna inteligente com mais qualidade de som e um novo processador poderoso. Recebemos a nossa no passado dia 3 de fevereiro e já sabemos o que vale... vamos à review.

A pílula contracetiva feminina está disponível há várias décadas sendo um dos métodos para prevenir a gravidez mais utilizados no mundo, além de ser uma ajuda em termos hormonais para muitas mulheres. Os desenvolvimentos para criar uma pílula masculina também já existem e os resultados agora apresentados são muito animadores, uma vez que já foi possível inibir a fertilidade em ratos.

A Oscal é uma submarca da Blackview que também aposta no segmento dos smartphones e tablets. Além das propostas de entrada de gama, tem também alguns rugged phones no seu portefólio. Hoje damos a conhecer o novo Oscal S80.

A OPPO revelou hoje o seu primeiro smartphone dobrável para utilizadores internacionais, o Find N2 Flip. Com este smartphone, a OPPO expande oficialmente a linha de dispositivos dobráveis aos mercados estrangeiros após o grande sucesso da série Find N e Find N2 na China.

Com o Galaxy S23 a Samsung trouxe também a nova personalização do Android, a One UI 5.1. Agora está a abrir esta atualização para novos smartphones e a revelar de forma oficial esta sua nova proposta. Saiba assim que smartphones recebem as novidades.

Cada vez mais se escreve sobre notícias relacionadas com inteligência artificial e muitos acreditam que este é o conceito que vai marcar o futuro mais próximo. E as últimas informações indicam que a NASA também recorre à IA para criar hardware para missões espaciais de missões com aspeto alienígena.

A Razer atualizou há algum tempo a sua linha de microfones USB, trazendo para o mercado o Seiren V2 Pro, microfone destinado a criadores de conteúdo, vloggers, e streamers. Apesar de ter um pouco mais de valor para utilizadores de Windows, esta é uma opção relativamente sólida e que certamente não o deixará ficar mal seja na criação de conteúdo, seja nas simples conversas que tem com os seus amigos naquelas noites de jogos.

Portanto, trazemos hoje a nossa análise a este poderoso microfone da Razer.

Não, ainda não está tudo inventado. Aliás, foi proposto um novo sistema de armazenamento verde para "guardar" energia renovável. A ideia é armazenar o excesso de produção que se verifica nas fontes renováveis, tais como a solar e eólica. A tecnologia é usar a criogenia para guardar energia. Parece ficção cientifica, mas não é!