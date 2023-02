A pílula contracetiva feminina está disponível há várias décadas sendo um dos métodos para prevenir a gravidez mais utilizados no mundo, além de ser uma ajuda em termos hormonais para muitas mulheres. Os desenvolvimentos para criar uma pílula masculina também já existem e os resultados agora apresentados são muito animadores, uma vez que já foi possível inibir a fertilidade em ratos.

Uma equipa de investigadores publicou na revista Nature os resultados de um estudo que traz avanços importantes no desenvolvimento de uma pílula contracetiva para homens.

Segundo os autores, o medicamento ainda só foi testado em ratos, estando atualmente a serem criadas receitas para que possa ser administrado em humanos. Nos resultados apresentados, o medicamento parece reduzir a fertilidade masculina durante até 2 horas, perdendo efeito com o passar do tempo. Passadas 24 horas, a função de reprodução deverá estar recuperada.

Esta pílula, ao contrário da feminina, seria para tomar pouco antes das relações sexuais e "apenas quando necessário".

A pílula contracetiva masculina tem um princípio ativo inibidor do adenilil ciclase solúvel, uma enzima que está envolvida no crescimento e na diferenciação das células. Ao inibir a ação da enzima, o desenvolvimento e a mobilidade dos espermatozoides fica temporariamente limitada. Neste caso, a fertilidade dos homens ficaria como que "congelada" e as células sexuais perderiam viabilidade para fecundar os óvulos femininos.

Os primeiros resultados indicam que o desempenho sexual masculino não fica comprometido com a medicação e a sua eficácia é próxima dos 100% durante duas horas, na terceira hora baixa para 91% e, ao fim de 24 horas, os níveis de fertilidade antes da toma são repostos.

Nos testes em ratos, a toma de modo contínuo, ao longo de 6 semanas, não terá tido consequências negativas na saúde dos animais. Este é um avanço importante para a ciência.