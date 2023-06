China quer chegar ao centro da Terra. Para já, vai escavar um poço com 10 mil metros

O interior da crosta terrestre continua a ser um mistério em muitos dos seus aspetos, mas a China parece querer dar um passo mais além. O país está a construir um poço de 10 mil metros de profundidade.

Recentemente, uma equipa de investigadores publicou um artigo científico relativo ao núcleo interno da Terra. A principal conclusão é a de que o núcleo está a parar e a inverter-se. Estima-se ainda que calor intenso do núcleo da Terra pode ter as condições ideais para a existência de uma enorme “fábrica de diamantes de carbono”... mas a verdade é que ainda existem muitas incógnitas quando ao que realmente existe até chegar ao centro do nosso planeta.

A China está a escavar um poço profundo que poderá vir a trazer algumas respostas. Numa região rica em petróleo, Região Autónoma de Xinjiang Uygur, na Bacia de Tarim, está a ser construído um poço estreito que penetrará mais de 10 estratos continentais e atingirá o sistema cretáceo na crosta terrestre, que contém rochas com mais de 145 milhões de anos, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

Este, no entanto, não é o poço mais profundo construído no mundo. Em 1970, a União Soviética iniciou a perfuração de um poço que atingiu os 12262 metros de profundidade ao fim de 20 anos de escavações.

Este poço da China será perfurado com recurso a material altamente pesado, 2 mil toneladas de brocas e tubos de perfuração de alta tecnologia. Este será um processo altamente complexo. "A dificuldade do projeto pode ser comparada a dirigir um camião grande em dois cabos de aço finos", disse Sun Jinsheng, cientista da Academia Chinesa de Engenharia.

O que quer a China encontrar?

A operação assume-se como um marco na exploração da Terra e oferece uma oportunidade única para estudar bem abaixo da superfície. A China já explora o interior da Terra há vários anos e com este buraco superprofundo, quer encontrar recursos minerais e energéticos que possam ser usados para ajudar a sua economia a prosperar.

Além disso, em 2021 o presidente Xi Jinping já tinha dito que a nação pretende também estudar a composição inexplorada da Terra para avaliar os riscos de desastres ambientais, como terramotos e erupções vulcânicas.