Com o Galaxy S23 a Samsung trouxe também a nova personalização do Android, a One UI 5.1. Agora está a abrir esta atualização para novos smartphones e a revelar de forma oficial esta sua nova proposta. Saiba assim que smartphones recebem as novidades.

As novidades da One UI 5.1

A One UI 5.1 não é uma novidade para a maioria dos utilizadores da Samsung. Esta nova versão foi revelada durante o Galaxy Unpacked 2023 onde foi revelado a todos a nova família Galaxy S23, com os seus 3 modelos e todas as suas caraterísticas únicas.

Claro que a sustentar todo este novo hardware temos então a One UI 5.1 e algumas das melhorias que a Samsung preparou. Agora, a marca coreana resolveu abrir esta versão a mais equipamento e assim atualizar a longa lista de smartphones que vão ter acesso.

A marca resolveu também destacar algumas das novidades e melhorias que vão estar disponíveis assim que a atualização chegar aos smartphones. Destaca-se assim a gestão de fotos e imagens, com o Expert RAW agora a ser integrado na app principal da câmara.

Uma atualização da Samsung

Na app Gallery, a Samsung adicionou o "AI Photo Remaster", que pode aumentar o brilho e a nitidez das fotos existentes. Os Álbuns familiares partilhados também foram adicionados em conjunto com as pesquisas baseadas no rosto de uma pessoa.

Na área da personalização, a Samsung apresenta um novo widget de "clima dinâmico" que muda suas animações e cores com base nas condições atuais. O widget "Smart Suggestions" agora também se integra com o Spotify. Estes alargam ainda mais o que o Android 13 oferece.

A atualização traz ainda um suporte melhor para os recursos cross-device, como o "Multi Control", que permite que os dispositivos Samsung Galaxy compartilhem um cursor com um PC Galaxy. A app Link to Windows agora também suporta a partilha de separadores recentes do Samsung Internet para utilização no PC.

Quem recebe estas melhorias do Android

Em termos de smartphones e da chegada desta atualização, a Samsung tem já esta versão a chegar a vários equipamentos. A lista abaixo está já a ser atualizada ou recebe a One UI 5.1 nas próximas semanas:

Série Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Série Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Série Galaxy S22

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Tudo dependerá da gestão dos lançamentos regionais que vão continuar nas próximas semanas, sem que a Samsung tenha partilhado mais informação. Para além disso, a marca também não revelou de que forma fará chegar a One UI 5.1 aos dispositivos Galaxy adicionais, que se sabe vão ser atualizados com esta versão do Android.