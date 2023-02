A lista de requisitos do Windows 11 tem deixado muitos utilizadores longe deste sistema. Alguns, mais corajosos resolveram avançar com a instalação, mas agora a Microsoft resolveu deixar isso bem claro. Há um novo alerta e isso está a deixar os utilizadores furiosos.

Uma novidade envenenada da Microsoft

Com o Windows 11 a Microsoft estabeleceu um novo limite mínimo no que toca a especificações. Para além dos padrões de CPU, memória e disco, a gigante das pesquisas quer agora que os PCs tenham também suporte para TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 e UEFI com suporte para Arranque Seguro.

Claro que muitos não têm este suporte, mas mesmo assim arriscaram instalar o Windows 11. Até agora tinha sido pacífica a situação destes utilizadores, mas agora tudo mudou. Nestes casos há uma nova notificação "System requirements not met" no desktop que deixa claro.

Utilizadores furiosos com novo alerta

Naturalmente que isso não está a deixar os utilizadores contentes, ainda para mais em alguns casos em que a culpa não é destes. Vários casos são reportados nos fóruns da Microsoft, onde estes utilizadores estão a deixar as suas queixas e a mostrar-se furiosos.

São vários os casos em que os utilizadores relatam que as suas máquinas foram compradas já com o Windows 11 e que estiveram a funcionar por muito tempo, até agora. Em outros casos o novo alerta surge em máquinas em que todo o hardware é suficiente, mas o Windows 11 deteta de forma errada.

Não está presente em todos os Windows 11

Curiosamente, este alerta não está a surgir a todos os utilizadores. A novidade parece chegar com a atualização que a Microsoft lançou em janeiro de 2023, ainda que de forma aleatória. Deverá ser um teste que a Microsoft está a realizar para mais tarde alargar este alerta a novos PCs.

A gigante do software permitiu que muitos fizessem a atualização para este novo sistema. Até agora tudo parecia correr bem com o Windows 11 e a sua utilização, mas a mudança da Microsoft pode vir alterar todo este cenário.