Elon Musk está quase sempre associado a alguma controvérsia e agora veio a público fazer declarações que podem ser consideradas estranhas. Ele, um dos fundadores da OpenAI, acha que a Inteligência Artificial é "um dos maiores riscos" para a civilização.

Elon Musk alerta para riscos da IA

Foi na World Government Summit no Dubai, no Emirados Árabes Unidos, que Elon Musk se pronunciou sobre a IA (Inteligência Artificial) e o que esta tem para trazer para a humanidade. Este é o tema do momento e por isso foi natural o pedido para dar a sua opinião sobre este assunto.

Curiosamente, Elon Musk não se mostrou contra a inteligência artificial, mas revelou que no seu entender esta deverá ser controlada. Deu alguns exemplos sobre como esta regulação deverá ser aplicada e quais os seus propósitos.

Acho que precisamos regular a segurança da IA, francamente. Pense em qualquer tecnologia que seja potencialmente um risco para as pessoas, como aviões, carros ou remédios. Temos órgãos reguladores que supervisionam a segurança pública de carros, aviões e remédios. Acho que deveríamos ter um conjunto semelhante de supervisão regulativa para inteligência artificial, porque acho que é realmente um risco maior para a sociedade.

Ainda mais importante que esta necessidade de controlo, Elon Musk apontou o dedo à IA e aos perigos que ela traz. Nas suas palavras, esta tecnologia é um dos maiores riscos atuais para a civilização.

Claro que o tema ChatGPT também foi abordado. Segundo Elon Musk, este é positivo e também negativo e tem uma grande promessa e uma grande capacidade. Ainda assim, enfatizou que com isso vem um grande perigo.

Co-fundador da OpenAI deixou a sua posição

Curiosamente, esta é uma opinião de um dos mais visados líderes associado ao mundo da tecnologia. Elon Musk esteve presente na Open AI desde o primeiro momento, tendo sido um dos seus co-fundadores em 2015.

Entretanto, acabou por deixar a empresa em 2018 e vendeu toda a sua participação nesta que é atualmente uma das mais promissoras. A sua saída acabou por levá-lo a deixar também da sua presença no conselho da empresa.

Inicialmente, foi criada como uma organização sem fins lucrativos de código aberto. Agora, é de código fechado e com fins lucrativos. Não tenho uma participação aberta na OpenAI, nem estou no conselho, nem a controlo de alguma forma.

Esta não é a primeira vez que Elon Musk dá a sua opinião negativa sobre a IA e os perigos que entende que possa vir a trazer no futuro. Foram várias as situações em que deixou alertas claros sobre a necessidade de esta ser regulada e controlada, para assim não ser usada de forma negativa.