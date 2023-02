Apesar de estar constantemente a testar novidades, o WhatsApp lança muitas das novas funções para os utilizadores. Por norma anuncia-as publicamente e mostra como podem ser exploradas. Agora, de forma discreta, trouxe 4 novidades que pode aproveitar no seu smartphone Android. Descubra quais são.

4 novidades que chegam ao WhatsApp

Têm sido muitas as novidades no WhatsApp. Estas passam por várias fases de desenvolvimento e de teste, que mais tarde se tornam normais e usadas no dia a dia. É algo que todos os que escolheram este serviço de mensagens passam a ter disponíveis.

Agora, ao contrário do que é normal neste serviço da Meta, surgiram 4 novidades que foram reveladas apenas na lista de novidades da sua app Android. Estas foram apresentadas apenas na lista de novidades apresentadas na Play Store da Google, algo que acontece de forma regular.

Teste já no seu smartphone Android

A lista é reduzida a 4 novidades, mas focam-se em várias áreas do WhatsApp, podendo de imediato ser exploradas por todos os que têm um smartphone Android. A primeira está na partilha de documentos, que agora passa a permitir adicionar legendas quando estes são enviados para outros utilizadores.

Outra melhoria que chegou a este serviço está nos grupos, em especial na sua gestão e no que é mostrado aos utilizadores. Os títulos e as descrições destes grupos podem agora passar a ser maiores para ajudar a descrever estas áreas e assim tornar mais simples a sua utilização e identificação.

Mais novidades para usar no WhatsApp

A lista continua e mostra mais duas possíveis novidades que os utilizadores vão poder usar. Agora na parte dos avatares, passam a poder ser criados de forma personalizada e usados em stickers e fotos de perfil. Para começar, os utilizadores só precisam de aceder a Definições e depois à opção Avatar.

Por fim, para tornar as conversas ainda mais interessantes, foi aumentado o número de fotos e vídeos que podem ser partilhados de uma única vez. Passa dos antigos 30 que estavam acessíveis e crescem para o muito superior número 100.