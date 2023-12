A Microsoft sempre teve uma ideia muito fixa no que toca aos seus browsers no Windows. Há muito que estes são uma presença obrigatória no seu sistema e com o Edge este cenário não mudou. Com uma obrigação da União Europeia para a sua possível remoção a chegar apenas em 2024, surge agora uma solução não oficial e já pode desinstalar o Microsoft Edge do Windows definitivamente e sem qualquer problema.

Desde que o Windows passou a ter um browser presente que este é quase impossível de remover. As autoridades têm tentado levar a Microsoft a alterar esta sua posição, quase sempre com um sucesso muito reduzido, sempre com a justificação de que este é um elemento essencial.

Uma nova tentativa parece estar a chegar no próximo ano, fruto da conhecida DMA (Digital Markets Act). Esta levará a que o Edge possa ser removido do Windows e adicionará algumas outras apps e configurações que colam os utilizadores a tudo o que Microsoft impõe no seu sistema.

Ainda que demore a chegar, há agora uma alternativa que pode ser já usada para remover o Microsoft Edge do Windows. É a conhecida ferramenta MSEdgeRedirect, que recebe o que é descrito como o Modo Europa. Na verdade, este é composto por 2 alternativas que dão aos utilizadores diferentes formas de resolver esta questão.

Na mais recente versão, já disponível no GitHub, o Modo Europa no MSEdgeRedirect altera a região do dispositivo para um dos países suportados onde a desinstalação do Edge não requer mexer nos componentes internos do sistema operativo. Também permite opções adicionais, como desativar pesquisas na web, fornecedores de pesquisa de terceiros, extensões de script do Narrator e muito mais.

As alterações realizadas feitas pelo MSEdgeRedirect devem manter-se mesmo com as atualizações do Windows e funcionar como uma solução permanente. Uma atualização futura desta app trará outro método que envolve a mudança de propriedade e a modificação de um dos arquivos do sistema para que o Windows entenda que o seu país é membro da União Europeia.

Ainda que possa não ser uma solução definitiva para todos, esta é o princípio do que espera os utilizadores na União Europeia. Enquanto a solução da Microsoft não está acessível a todos, estes podem j+a remover o Edge, sem comprometer o Windows e todos os seus componentes.