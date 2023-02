Os smartphones estão cada vez mais expostos a questões de segurança e a Samsung quer agora acabar com parte deste problema. Criou uma solução que protege os utilizadores e impede que algumas mensagens maliciosas possam comprometer a proteção, de forma silenciosa. Esta é a solução de segurança ideal para o proteger.

Samsung aposta na segurança dos utilizadores

A cada dia que passa novas formas de atacar os utilizadores dos smartphones, tablets e PCs são conhecidas. Cada vez mais estas ganham formas de serem discretas e agirem sem que exista uma consciência da sua presença, o que as torna ainda mais perigosas.

Para ajudar os seus utilizadores, a Samsung tem procurado encontrar soluções de segurança úteis e eficientes. A reforça esta oferta, a marca revelou agora a sua mais recente novidade. Chama-se Samsung Message Guard e tem uma missão muito específica.

Proteção contra ameaças que chegam em mensagens

Esta é uma solução que se foca em proteger os utilizadores de ataques Zero-click, que são cada vez mais comuns. Estes agem de forma silenciosa e comprometem qualquer smartphone. Uma simples mensagem com uma imagem, que é carregada de forma natural, acabam por iniciar o processo de infeção com malware.

Para o conseguir, a Samsung faz uso do seu Knox e cria uma solução de sandbox onde todas as imagens recebidas via mensagens RCS e MMS são guardadas. Aqui dentro, estas são analisadas e o código de cada é revisto e avaliado individualmente. Em caso de problemas, o utilizador recebe uma notificação.

Uma simples imagem pode comprometer tudo

Por agora, a Samsung tem esta solução de segurança única apenas disponível para o novo Galaxy S23 e nas apps de mensagens da Google e da própria Samsung. A marca espera alargar em breve a mais smartphones e até aos seus tablets. Ao mesmo tempo, quer também alargar a outras apps de mensagens para o Android.

Esta é uma proteção que a marca quer dar aos seus utilizadores. O seu trabalho será feito de forma silenciosa, mas com uma importância grande. Acabam assim as situações em que uma simples imagem pode comprometer todo um sistema e os dados dos utilizadores.