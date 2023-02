A mudança da Apple para o seu SoC M1 e M2 veio trazer muitos problemas para todos os que se queriam usar os computadores da Apple com Windows 11. Este sistema não está adaptado a este hardware e a Apple não abriu a porta a esse cenário. Agora, a Microsoft veio trazer a solução com o Parallels, que ainda assim não é totalmente integrada.

Windows 11 nos Mac M1 ou M2? Parallels é a solução

Desde o lançamento do primeiro computador da Apple com o seu SoC M1, e depois com o M2, que muitos utilizadores procuram uma forma de correr o Windows 11 nesta plataforma. Habituados ao Boot Camp, esperavam que fosse simples fazer essa mesma instalação e ter acesso a todas as funcionalidades.

Ainda que exista uma versão do sistema da Microsoft dedicada aos SoC ARM, nunca foi dado acesso a esta. Está limitada aos fabricantes que criam hardware específico e o público ficou sem acesso. Isso muda agora com a decisão da gigante do software em abrir o seu sistema à Parallels.

Num artigo de suporte, a Microsoft revelou agora as formas de ter o Windows 11 a correr no novo hardware da Apple. São apresentadas duas soluções, sendo que a baseada no Parallels a mais simples de ser usada e provavelmente a mais modular. A segunda assenta nos Windows 365 Cloud PCs.

Microsoft traz assim uma solução para a Apple

Para o conseguir, só precisa de usar o Parallels Desktop 18, tendo assim suporte para correr as versões ARM do Windows 11 Pro e Enterprise. Irá ser usada uma versão virtualizada, que ainda assim dá acesso à quase totalidade das funcionalidades do sistema da Microsoft.

Este último ponto é importante e a Microsoft faz questão de o detalhar. Esta solução não suporta o Windows Subsystem for Android, o Windows Subsystem for Linux, o Windows Sandbox e a Segurança baseada em virtualização. Há ainda ausência de suporte para as apps de 32 bits presentes na loja da Microsoft.

Esta ainda muito longe do que era conseguido cm o Boot Camp, mas é já um passo importante. Ao usar o Parallels, os utilizadores podem ter acesso direto a uma máquina virtual onde podem correr todas as apps do Windows 11 e assim ter a união entre os dois sistemas, o da Microsoft e o da Apple.