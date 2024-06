iOS 18: quer ser beta tester e testar já dentro de poucos dias?

O iOS 18 está prestes a ser apresentado e, quando a Apple anuncia uma nova versão do seu sistema operativo, muitas pessoas querem logo testar, mesmo que seja beta, com as imperfeições naturais. Para o instalar, seja um beta tester. Vamos ver como pode fazer.

iOS 18 apresentado na WWDC 2024

Amanhã possivelmente serão apresentadas as novas versões dos sistemas operativos da Apple. A ansiedade de conhecer as novidades é grande e, para alguns utilizadores, a instalação poderá ser feita já dentro de dias, em vez de ter de esperar até setembro.

Para lá dos programadores, que amanhã possivelmente já terão acesso aos sistemas operativos, os beta testers terão acesso destas versões beta mais cedo que o resto dos utilizadores.

O programa de betas da Apple permite que tanto programadores como não programadores possam testar versões em desenvolvimento dos sistemas operativos da Apple para ajudar a reportar erros. Desde há algum tempo, é gratuito, pelo que se podem instalar ambas as versões sem custo algum.

Deve-se ter em conta que, tanto nas betas de programadores como nas públicas, estaremos a testar software instável, pelo que é recomendável ter uma cópia de segurança caso queiramos eliminá-lo. Por isso, também se recomenda testar as versões beta em dispositivos que não sejam os nossos principais.

Qual a diferença entre a beta pública e a de desenvolvedores

A beta de programadores serve sobretudo para verificar se as suas aplicações são compatíveis com o novo sistema operativo, além de testar as suas funcionalidades. O ponto a favor desta versão é que está disponível no dia da Keynote e pode ser instalada por não programadores, bastando ter uma conta de progranador.

Por outro lado, existe a beta pública, que sai umas semanas depois. Esta versão é muito mais estável porque se destina ao público em geral. É sempre mais seguro testar esta beta do que a de desenvolvedores, mas é necessário esperar um pouco mais para poder fazê-lo.

Quando sai a beta do iOS 18

Como foi referido, a primeira beta do iOS 18 para programadores sairá no mesmo dia da WWDC 2024, ou seja, amanhã, 10 de junho. Finalizada a Keynote, a Apple lança sempre as primeiras betas dos sistemas que foram apresentados.

Já no caso da beta pública, esta é lançada mais tarde, porque tem de ser adaptada para que o público a possa testar. Neste caso, a beta do iOS 18 será lançada em meados de julho.

Como obter uma conta de programador gratuita e aceder à beta do iOS 18:

Num iPhone, descarregue a aplicação Apple Developer da App Store; Abre a app e toque em Account; Selecione Sign In; Inicie a sessão usando o seu Apple ID habitual; Uma vez iniciada a sessão na aplicação Developer, já pode ir à app Definições > Geral > Atualização de software no seu iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac e verá as atualizações beta como uma opção.

Como instalar a beta pública do iOS 18

Para poder usufruir das betas públicas, temos de aceder ao Programa de Software Beta da Apple. Uma vez na página web, toque para se registar. Inicie a sessão com o seu Apple ID e siga todos os passos.

Como nos casos anteriores, na secção de Atualização de Software terá de escolher a versão beta pública.