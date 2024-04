Android 15 pode trazer a solução para as apps que não têm disponível o modo escuro

Ainda que nem todos acreditem nas vantagens do modo escuro no Android ou no iOS, a verdade é que muitos programadores continuam a apostar nesta interface. O Android 15 quer agora levar esta ajuda aos utilizadores mais longe e prepara-se para trazer a solução para as apps que não têm disponível o modo escuro.

Android 15 traz o modo escuro a todas as apps

Desde o Android 10 que a Google oferece uma opção aos programadores para "substituir o forçar do escurecimento" em apps deste sistema. Isso força a app a adotar um tema mais escuro, invertendo alguns elementos da sua interface e de outras áreas.

Na verdade, este modo é eficaz até certo ponto, mas muitos elementos das apps do aplicativo geralmente não mudam. Por outro lado, as apps muitas vezes ignoram totalmente esta configuração. No Android 15 isso pode mudar e a Google parece estar a trabalhar num novo método para forçar o modo escuro que se aplica melhor nas apps.

Identificado pela primeira vez em versões beta posteriores ao Android 14, existem agora melhorias numa nova opção que deverá ser lançada no Android 15. Esta nova opção é simplesmente intitulada "Tornar todas as aplicações escuras” sendo encontrada nas configurações. Outras opções neste menu incluem inversão de cores, remoção de animações e configurações de correção de cores.

Google quer dar esta ajuda a todos os utilizadores

Esta nova opção permite que o Android force as apps a usar um tema escuro, mas não afeta as imagens e também funciona em mais aplicações. Isto acontece já que algumas apps optaram por não usar a opção "substituir forçar o escuro" ao longo dos anos.

Existem Exemplos claros desta situação, onde o Fitbit se destaca pela negativa. Não tem uma interface muito escura em "substituir forçar escurecimento", mas tem sob esta nova configuração. Outra melhoria resultante disso parece ser que a barra de estado reage adequadamente à app agora escura, em vez de ainda aparecer como se o aplicativo estivesse com um tema claro.

Este recurso ainda não está confirmado no Android 15, mas parece claro que a Google prepara este recurso para este seu novo sistema. Há ainda muito tempo para que este possa ser integrado no novo sistema da que está a ser preparado.