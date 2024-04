Também está a receber chamadas e mensagens da Meta e TikTok?

São várias as mensagens e chamadas fraudulentas que estão a circular com supostas propostas de trabalho e também com formas de ganhar dinheiro. Os esquemas usam o nome da Meta, TikTok e Spotify. São já várias queixas na DECO e não só.

É caso para dizer "os burlões usam e fazem de tudo para conseguir fazer vítimas". Segundo a DECO, são várias as queixas de lesados, apesar de existirem várias ações de sensibilização. Há mensagens em nome da Meta, TikTok e até Spotify.

Em resposta à Lusa, Pedro Mota Soares, secretário-geral da Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, referiu que...

As operadoras de comunicações eletrónicas têm vindo a acompanhar este fenómeno, com natural preocupação, trabalhando permanentemente no sentido de preservar a integridade e segurança das suas redes, bem como das comunicações dos seus clientes

Exemplo de SMS fraudulenta em nome do TikTok

Os burlões recorrem ainda às SMS, usando números começados em 92. Numa das mensagens, sendo que a maioria é em brasileiro, lê-se...

Olá, sou da equipe de recursos humanos do TikTok e estou escrevendo para você. Precisamos urgentemente de 100 funcionários para trabalhar ‘online’, com salários diários de 50 a 800 euros. Você pode participar nos tempos livres. Se estiver interessado, pode entrar em contacto connosco pelo WhatsApp […]. Se nos enviar uma mensagem agora, receberá um bónus de 5 euros

De acordo com a Deco, associação para a defesa do Consumidor, quando as pessoas caem neste tipo de fraudes é “muito difícil reaver os valores transferidos”.

Este tipo de casos deve ser sempre reportado às autoridades, como a Polícia Judiciária e o Gabinete de Cibercrime do Ministério Público, bem como o sistema de queixa eletrónica e os bancos, quando aplicável. A Lusa contactou a Meta, dona do WhatsApp e do Facebook, e o TikTok, mas não obteve resposta.