E se os autocarros utilizassem câmaras para combater o estacionamento ilegal?

O que acha desta ideia? Não será, ainda, para Portugal, mas os autocarros Metro, em Los Angeles, utilizarão câmaras alimentadas por Inteligência Artificial (IA) para combater o estacionamento ilegal.

A IA já era, antes, utilizada para vários fins sem que déssemos conta, por não associarmos determinadas possibilidades à tecnologia. Agora, temos conhecido, mais proximamente, as suas aplicabilidades e percebido que pode ser adaptada a quase tudo, facilitando, em muito, alguns processos.

Desta vez, a notícia chega dos Estados Unidos: em Los Angeles, os autocarros Metro utilizarão IA para multar os veículos que estiverem ilegalmente estacionados nas faixas dedicadas a si.

De acordo com a Metro, o programa ficará operacional no final de 2024, dois meses após sensibilização da comunidade, de modo a garantir que o público está informado sobre os objetivos, o calendário e os efeitos da nova iniciativa. Os testes, porém, estão previstos já para este verão.

O governo informou que os condutores terão um período de 60 dias, durante o qual poderão familiarizar-se com o sistema. Os avisos que ocorrerem nesse período serão apenas informativos e não constituem motivo para quaisquer infrações.

O programa, desenvolvido pela tecnológica Hayden AI, visa melhorar os horários dos autocarros, aumentar o número de passageiros e resolver problemas de mobilidade.

No ano passado, aliás, a empresa recebeu a aprovação do conselho de administração da Metro para instalar 100 sistemas de câmaras ao abrigo de um acordo de 11 milhões de dólares. O contrato teve início em dezembro e prevê-se que esteja em vigor durante cerca de cinco anos.

Este programa surge, na sequência de uma infração de estacionamento, que fez o Departamento de Transportes de Los Angeles detetar uma falha no sistema.

Câmaras ajudarão a detetar e multar estacionamentos ilegais nas vias dos autocarros

Tendo a aplicação das novas regras de estacionamento em vista, serão instaladas câmaras no interior dos para-brisas dos autocarros Metro para procurar carros estacionados nas faixas de rodagem e nas paragens de autocarro. No ano passado, o Conselho Municipal autorizou uma coima.

De acordo com a Metro, cerca de quinze das câmaras serão instaladas em autocarros das linhas 212, que viaja de Hollywood/Vine para as estações Hawthorne/Lennox via La Brea Avenue, e 720, que viaja de Santa Monica para o centro de Los Angeles via Wilshire Boulevard. Além destas, também, alguns autocarros das linhas 910, 950 e 70 de San Pedro, no centro de Los Angeles.

O diretor de crescimento da Hayden AI, Charles Territo, explicou que, embora as câmaras de segurança alimentadas por IA procurem continuamente carros estacionados ilegalmente, o sistema foi concebido para registar apenas quando se nota uma possível infração.