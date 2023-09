A Google traz constantemente novidades para o Gmail e para a sua app dedicada ao Android. São pequenas alterações ou novas funcionalidades que por vezes mudam completamente o que é oferecido. É uma destas mudanças que chega agora, permitindo gerir melhor a caixa de correio do Gmail no Android.

Ainda que traga novas versões da app dedicada ao Gmail, a Google prefere normalmente criar pequenas mudanças que melhoram este serviço. Estas vão sendo testadas de forma gradual e amadurecem até ser incorporadas na versão final.

Uma destas novidades chega agora, ainda que de forma gradual para todos os utilizadores. Quer dar a possibilidade de gerir melhora a caixa de correio, facilitando a eliminação de mensagens em bloco. Esta tarefa era, até agora, feita de forma manual, mas mensagem a mensagem.

A nova opção está no topo da interface e permite selecionar todas as mensagens que estiverem presentes. Com o nome Select All, surge apenas quando o utilizador seleciona uma mensagem da lista em que estiverem a tentar gerir.

Esta opção estava já presente na versão web do Gmail, mas a Google apenas agora consegue espaço para ser incorporada na versão dedicada ao Android. Está a ser vista na versão 2023.08.20.561750975 da app, sendo ativada de forma gradual do lado da gigante das pesquisas.

Embora o nome implique que isso todas as mensagens sejam selecionadas na caixa de entrada, na verdade, parece estar limitada a um máximo de 50. Este é o mesmo comportamento que existe na versão web do Gmail. Isso torna isso a função um pouco menos útil, mas ainda assim é um recurso útil e que demorava a chegar.

Esta é a prova de que a Google melhora constantemente o Gmail e as suas apps. Como sempre, procura tornar a sua utilização mais simples, facilitando a gestão de todos os elementos presentes, em especial as mensagens que queremos tratar em bloco.