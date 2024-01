Funcionalidades IA do Galaxy S24 vão chegar a mais smartphones Samsung! Descubra quais são

Foi esta semana que a Samsung revelou ao mundo o Galaxy S24, com todas as suas novidades e novas capacidades de IA. Estas estão no centro deste novo smartphone e prometem mudar o mercado, estabelecendo um novo padrão. A marca coreana tem planos bem definidos e já alertou que trará para novos smartphones as novas capacidades de IA. Descubra quais vão ter acesso a estas novidades.

Funcionalidades IA dos Galaxy S24 em mais smartphones

A IA está cada vez mais presente no dia a dia e a Samsung parece ter conseguido trazer esta novidade para dentro do universo mobile. As capacidades dedicadas do seu novo smartphone mostram que este deverá ser o caminho, dando ainda mais liberdade aos utilizadores.

Não será apenas na interface e na interação que os smartphones vão explorar a IA. Também na fotografia e no vídeo esta estará presente, libertando novas funcionalidades para os utilizadores e para a criação de conteúdo dedicado, com toda a simplicidade esperada. Há ainda outras áreas que com o tempo vão surgir.

A boa notícia neste processo é que a Samsung não quer tornar estas capacidades IA um exclusivo dos 3 modelos da gama Galaxy S24. A marca alargará estas capacidades a mais modelos dos seus smartphones, já atualmente no mercado, em especial nos modelos de topo.

Samsung vai reforçar propostas em mais dispositivos

Do que se sabe, a lista dos dispositivos que vão ter acesso à novidade não será alargada, em parte devido ao hardware necessário. Do que foi revelado, as funcionalidades IA do Galaxy S24 vão chegar às as séries S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9. Espera-se que os novos recursos cheguem antes de junho.

Uma vez que parte do processamento da IA da Samsung será realizada nos serviços Cloud da empresa, as limitações do hardware podem estar à partida ultrapassadas. Ainda assim, nem tudo poderá ser tratado desta forma, deixando muitos outros smartphones fora desta lista.

Não está claro que recursos vão chegar aos dispositivos mais antigos, mas têm de ser os baseados na Cloud. Os recursos mais atraentes, como a tradução de chamadas telefónicas ao vivo, são aqueles que acontecem diretamente no dispositivo, portanto, os utilizadores não devem esperar este tipo de funcionalidades.