As vendas de carros elétricos têm estado a disparar em todos os mercados e a conquistar um espaço que muitos não consideravam ser possível. Depois de muitas provas de que uma mudança estava a caminho, surge agora uma das provas definitivas. A Tesla dominou o mercado e o Model Y foi o carro mais vendido na Europa em 2023.

Tesla já tem o carro mais vendido na Europa

A Tesla aposta numa política de preços muito agressiva e os resultados parecem estar agora a revelar-se de forma ainda mais avassaladora. A escolha dos consumidores foca-se de forma mais alargada no Model Y, um carro elétrico que a marca americana criou para renovar a sua linha.

Segundo informações recentes, o Model Y é já o carro que domina na Europa, com a primeira posição na lista de vendas. Este carro elétrico da Tesla não tem apenas esta posição e acumula com o primeiro carro de médio porte a terminar o ano como número 1, assim como primeiro veículo premium a terminar o ano como número 1. Além disso, será também o primeiro veículo não europeu da era moderna a completar o ano no topo dos rankings de vendas da Europa.

Posição Modelo Vendas 2023 Vendas 2022 1 Tesla Model Y 254.822 137.608 2 Dacia Sandero 235.893 200.736 3 VW T-Roc 206.438 180.909 4 Renault Clio 202.942 143.293 5 Peugeot 208 194.376 206.986 6 Opel Corsa 188.662 163.861 7 VW Golf 184.279 177.386 8 Toyota Yaris Cross 176.685 136.959 9 VW Tiguan 174.267 149.023 10 Skoda Octavia 161.784 112.776 11 Ford Puma 159.778 136.976 12 Toyota Yaris 158.838 175.562 13 Hyundai Tucson 158.831 150.728 14 Peugeot 2008 158.571 140.826 15 Dacia Duster 156.556 149.323 16 Kia Sportage 152.342 137.378 17 Citroen C3 146.008 143.467 18 Nissan Qashqai 145.476 115.980 19 Renault Captur 145.078 135.066

Model Y dominou face a toda a concorrência

O Tesla Model Y registou vendas de 254.822 unidades em 2023 na Europa. O Dacia Sandero, o segundo classificado nesta lista, apesar de ser oferecido por uma fração do preço do Modelo Y, vendeu umas respeitáveis ​​235.893 unidades. Com isso, o Model Y pode certamente reclamar vários recordes nesta área.

Um facto interessante que mostra a forma como este modelo da Tesla assumiu o domínio do mercado está na lista total. Este é inegavelmente o único veículo elétrico a bateria na lista dos 20 carros mais vendidos da Europa em 2023. Não existem outros modelos da marca americana ou de outros fabricantes.

This is the first time that the bestselling car in Europe - for a full year - is electric! — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) January 18, 2024

Vendas resultam da política de preços da marca

No geral, o Modelo Y foi o carro mais vendido da Europa durante sete meses (fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro e dezembro) em 2023. O Dacia Sandero superou o modelo da Tesla em quatro meses (janeiro, abril, outubro e novembro) e o Volkswagen T-Roc tornou-se o veículo mais vendido da Europa em julho.

Durante 2023 a Tesla adotou uma série de estratégias agressivas na Europa, em especial no que toca ao preço deste modelo e de outros do seu catálogo. Esse esforço acabou por resultar e a funcionou certamente muito bem. A prova mais óbvia está nesta posição que agora conseguiu e no domínio que tem no topo dos mais vendidos de 2023.