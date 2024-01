Apple quer abrir o NFC e os pagamentos do iPhone para fugir a problemas na Europa

A Apple tem bloqueado o acesso de muitas funcionalidades do iPhone e do iOS a outros fabricantes e serviços. Este protecionismo é entendido como positivo para alguns, mas a maioria entende que estes deveriam ser acessíveis a outros. Para mudar esse cenário e evitar problemas na Europa, quer agora abrir o NFC e os pagamentos do iPhone a serviços de terceiros.

Abrir os pagamentos e o NFC do iPhone na Europa

Ao longo dos anos a Apple tem conseguido manter todos os seus concorrentes fora de muitos dos serviços que o iPhone oferece. Este cenário leva a que muitos reguladores avaliem as práticas da empresa, procurando encontrar provas de criou uma posição dominante que limita a livre concorrência.

A Europa terá já esta análise num ponto em que pode avançar para um processo ou para, pelo menos, para aplicar uma multa pesada à Apple. Este seria um processo desnecessário que a empresa quer evitar a todo o custo. Para isso, estará agora disposta a abrir o iPhone e permitir que este aceite outros sistemas de pagamentos, via NFC.

Esta é uma proposta que está em cima da mesa e as autoridades da Europa querem agora escrutinar. Para isso pedem a opinião de todas as partes envolvidas neste processo. A Apple concordou em “permitir que apps de empresas façam pagamentos sem contacto em dispositivos que usam o sistema iOS gratuitamente, sem a necessidade de usar Apple Pay ou Apple Wallet”.

Apple Pay ainda é uma solução da Apple no iOS

A gigante de Cupertino reforçou que através das conversas que tem com a Comissão Europeia, assumiram um compromisso. Este baseia-se em fornecer aos programadores na Europa uma opção que permitirá que os utilizadores façam pagamentos via NFC a partir das suas apps no iOS, fora do Pay e do Wallet.

Ainda assim, a Apple insiste que o Apple Pay continuará a ser uma opção amplamente disponível e mais de 3.000 bancos emissores em todos os países na Europa. Estes conseguem oferecer a privacidade e segurança incomparáveis ​​do Apple Pay, bem como uma excelente experiência de utilizador.

Não está claro quando a terá de implementar alterações nas opções de pagamento de terceiros no iPhone. Além desta mudança, a Apple terá de cumprir em breve a Lei de Mercados Digitais e abrir o iOS a lojas de aplicativos de terceiros. Isto levará a que os utilizadores façam o sideload de apps no iPhone e sem o controlo da sua criadora.