A Apple sempre fez questão de manter o iPhone e o iPad atualizados por muito tempo e isso acontece agora com o iOS 16 e iPadOS 16. Não se limita aos modelos mais recentes e traz estas atualizações para os modelos mais antigos. A provar isso estão os dados mais recentes que mostram a forma como o iOS 16 está a ser instalado.

Por norma, a Apple limita muito o acesso a informação sobre os dados de utilização dos seus equipamentos. Isso é bem visível nos relatórios trimestrais, onde não revela dados de vendas e de outras áreas. Ainda assim, liberta alguma informação, como fez agora com a adoção do iOS 16 e iPadOS 16.

Como está a instalação do iOS 16 no iPhone

Estes novos dados revelam quantos iPhones e iPads estão a usar já o iOS 16 e iPadOS 16, sendo medido com base nos dispositivos que usaram a App Store no dia 14 de fevereiro. O iOS 16 é compatível com o iPhone 8 e modelos mais recentes, enquanto o iPadOS 16 é compatível com todos os iPad Pro modelos e modelos selecionados do iPad Air, iPad mini e iPad, lançados desde 2017.

Este site da Apple revela que o iOS 16 está já instalado em 72% de todos os iPhones e em 81% de todos os iPhones lançados nos últimos quatro anos. 20% de todos os iPhones ainda usam o iOS 15, enquanto 8% têm ainda o iOS 14 ou anterior, segundo a Apple.

Apple não deixou de olhar para o iPadOS 16

Já a adoção do iPadOS 16 está em 50% no geral e em 53% para todos os modelos de iPad lançados nos últimos quatro anos, de acordo com os dados da Apple. O uso da versão 15 permanece bastante alto, com 35% de todos os modelos de iPad compatíveis, enquanto 13% estão a usar a versão 14 ou anterior.

A Apple partilhou suas primeiras estatísticas de adoção do iOS 15 em janeiro de 2022, enquanto esses números de adoção do iOS 16 foram divulgados em fevereiro, portanto, a diferença de tempo não permite uma comparação direta. No entanto, considerando o mês extra de disponibilidade, parece que a adoção do iOS 16 seguiu uma trajetória semelhante à do iOS 15.

Estes são dados que mostram que a Apple continua a garantir atualizações que os utilizadores adotam de forma rápida. Depois de algumas versões com problemas claros nas primeiras versões, isso parece ultrapassado e tudo voltou ao ritmo a que a empresa está habituada para o iOS e para o iPadOS.