Doogee V Max – o novo rugged phone com bateria de 22 mil mAh

O mercado dos rugged phones, ou seja, os smartphones mais robustos, tem oferta cada vez mais diversificada e com opções para as várias exigências de cada utilizador. O Doogee V Max chega com bateria que promete uma autonomia acima do normal, graças à sua capacidade de 22 000 mAh. Mas há mais para descobrir.

Com lançamento previsto para este mês de fevereiro, o smartphone Doogee V Max surge como um marco para a Doogee no que toca à autonomia dos seus dispositivos. O novo smartphone promete 2300 horas em standby, 25 horas de jogo, 35 horas de streaming, 80 horas de reprodução de música e 109 horas de chamadas telefónicas.

Com 22 mil mAh de capacidade, a bateria carregar a 33W, o que acelera um pouco o tempo de carregamento. Além disso, o smartphone poderá servir como powerbank, para carregar outros dispositivos.

Sendo um smartphone muito além da autonomia que oferece, tem um processador MediaTek Dimensity 1080, com 12 GB de RAM. Esta memória pode ser expandida até aos 20 GB de RAM com recurso ao armazenamento interno, para, por exemplo, oferecer maior desempenho em jogos. De notar que tem 256 GB de armazenamento, que pode ser expandido através de cartão microSD até 2 TB.

O ecrã do Doogee V Max tem 6,58" com resolução FullHD+ e taxa de atualização de 120 Hz, com proteção Gorilla Glass.

A câmara principal é de 108 MP; tem uma câmara de visão noturna e ainda uma grande angular de 16 MP. Finalmente, a câmara frontal é de 32 MP.

Estamos perante um smartphone com construção robusta, que combina o metal com o plástico, e que passou nos testes para as certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Adicionalmente, destaca-se o sistema de navegação integrado, NFC, suporte para dois cartões nanoSIM e cartão de memória.

O smartphone Doogee V Max está disponível em promoção de lançamento, com 12/256GB, por cerca de 420€ (IVA incluído) no AliExpress (utilizando o cupão de loja), ou por cerca de 430€ (IVA incluído) no Doogeemall (utilizando o cupão de loja). As cores disponíveis são Classic Black, Moonshine Silver e Sunshine Gold.

Doogee V Max