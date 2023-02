Análise: Razer Seiren V2 Pro, microfone atraente e com boa qualidade de som

A Razer atualizou há algum tempo a sua linha de microfones USB, trazendo para o mercado o Seiren V2 Pro, microfone destinado a criadores de conteúdo, vloggers, e streamers. Apesar de ter um pouco mais de valor para utilizadores de Windows, esta é uma opção relativamente sólida e que certamente não o deixará ficar mal seja na criação de conteúdo, seja nas simples conversas que tem com os seus amigos naquelas noites de jogos.

Portanto, trazemos hoje a nossa análise a este poderoso microfone da Razer.

Deixamos já o alerta de que o software Synapse 3, da Razer, só funciona em sistemas Windows, o que é aborrecido uma vez que muitos criadores de conteúdo usam certamente Mac. Sem este software, os utilizadores de Mac não têm acesso a algumas características.

Contudo, o Seiren V2 Pro não precisa necessariamente dessas funcionalidades para ter uma boa qualidade de som e um design chamativo.

Epecificações Sample rate: 96 KHz

96 KHz Bit rate: 24 bit

24 bit Capsules: Microfone dinâmico de 30 mm

Microfone dinâmico de 30 mm Tipo: cardioide

cardioide Frequência: 20 Hz a 20 KHz

20 Hz a 20 KHz Power requirido: 5 V / 350 mA

5 V / 350 mA Sensibilidade: -34 dB (1 V / Pa a 1 kHz)

-34 dB (1 V / Pa a 1 kHz) Max SPL: 120 dB

120 dB THD: Nenhum

Nenhum Relação Sinal-Ruído: 105 dB (ponderado A)

105 dB (ponderado A) Tipo de Ligação do Cabo: USB-A para USB-C

Na caixa do Razer Seiren V2 Pro

Razer Seiren V2 Pro

Esponjas protetoras

Base para apoiar o Microfone

Manual de instruções

"Carta" da Razer

Cabo USB-A para USB-C

Design e características

O Seiren V2 Pro, com um aspeto em forma de "pilha", tem um design todo preto e um acabamento liso, com uma grelha metálica a cobrir a parte superior. Quando o cabo está conectado, este impede que o microfone fique totalmente vertical, e obriga ao posicionamento do melhor ângulo para a maioria das utilizações de secretária. Este microfone mede cerca de 20.83 cm, com o suporte incluído, e este suporte conta com cerca de 9.14 cm de diâmetro.

Atrás da grelha, o microfone emprega uma cápsula dinâmica de 30 mm que fornece um padrão cardióide e frequências de 20Hz a 20kHz. A sample rate vai até 96kHz, e a bit rate vai até 24 bits - por isso é possível um fluxo de alta fidelidade.

O microfone está preso a um sólido suporte que permite girá-lo facilmente e adaptar a sua angulação, e este suporte pode ser "aparafusado" à base incluída, ou a um outro suporte tradicional. A base incluída é robusta e suficientemente pesada para evitar que o microfone caia na maioria dos cenários - conta também com uma base de esponja para não escorregar em superfícies planas.

A parte frontal do Seiren V2 Pro apresenta um botão de mute/unmute, um botão de volume, e um botão de gain. Quando o Seiren está ligado, o botão de mute/unmute apresenta uma luz verde caso esteja em modo 'unmuted', e uma luz vermelha caso esteja em modo 'muted'.

Já a parte traseira conta com uma entrada para auscultadores de 3,5 mm, e a porta USB-C embutida para ligação ao computador. O Razer Seiren V2 Pro vem com um cabo USB-C para USB-A bastante comprido e revestido com um tecido preto de, aparentemente, alta qualidade.

Este traz ainda uma proteção em espuma, recomendada para ajudar a protegê-lo.

Performance do Razer Seiren V2 Pro

Em termos de performance, o Seiren V2 Pro é bastante generoso. A qualidade da voz é rica e sonora, e quase corresponde à precisão tonal das vozes reais, sem qualquer compressão. Claro que, uma vez que se trata de um microfone cardióide, este irá captar os pequenos sons à sua volta. Mas até estes se sentem nítidos, soando mesmo como se tivessem sido gravados num estúdio em vez de numa casa tradicional. Isto torna-o ótimo para muitos tipos de gravação vocal - se for um streamer ou podcaster irá divertir-se muito com ele.

Sem Synapse

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/02/withoutSynapse.mp3

Com Synapse

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/02/withSynapse.mp3

O microfone tem "amortecedores" de ruído que evitam que este capte muitos ruídos desnecessários, como bater acidentalmente na sua mesa com demasiada força.

No entanto, fora da caixa, poderá ter alguns problemas se tentar utilizá-lo para qualquer tipo de gravação musical. Isto significa que instrumentos de baixa frequência (como um baixo) podem perder qualidade, mas não se preocupe - todas estas definições podem ser ajustadas através da aplicação Synapse - pelo que poderá ajustá-la para os cenários que quiser.

Synapse - Software de apoio aos produtos da Razer

O Synapse é o software gratuito da Razer que permite controlar parâmetros específicos nos seus produtos, neste caso no Seiren V2 Pro. Pode ativar o "Analog Gain Limiter", por exemplo, que ajuda a proteger contra picos e a manter o sinal estável, e pode também ativar o "High Pass Filter". Como é perceptível, o download do software é altamente recomendado. Não deixa de ser, no entanto, dececionante que estes controlos não possam ser ajustados no próprio microfone.

Este software é leve nas configurações para o Seiren V2 Pro. Existem barras para definir o gain e o volume, três opções de "Sampling Rate" (44,1kHz, 48kHz, e 96kHz), e ainda opções para o "High Pass Filter" e para o "Analog Gain Limiter". Não existem filtros de ruído no software Synapse, pelo que terá de os aplicar manualmente no OBS ou em qualquer outro sistema que possa querer utilizar.

Veredicto

Os aspetos mais positivos são, sem dúvida, o design minimalista, a facilidade de configuração, e a clareza da sua reprodução sonora. É um membro digno da família de streaming da Razer, com certeza. Infelizmente, ainda não consegue derrubar as gravações naturais de um Blue Yeti X, por exemplo, mas a fidelidade é suficientemente alta para a maioria dos streamers e podcasters.

Além disso, cremos que o seu habitat natural seja estar ligado a um suporte do tipo braço, por isso, tenha em conta o gasto adicional na sua compra, se ainda não tiver. Este microfone soa muito melhor colocado perto da fonte sonora, e teria de passar longos períodos para conseguir essa colocação no suporte fornecido.

A Razer pode ficar satisfeita com esta atualização do produto. O aspeto é atraente, e tem uma grande qualidade sonora que definitivamente deu um passo em frente. No entanto, todo o mercado precisa de rever a sua abordagem aos controlos on-mic.