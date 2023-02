Um robô que executa as tarefas domésticas? Venha ele!

A robótica é um universo em desenvolvimento, mas já nos entregou robôs capazes de executar muitas tarefas. Talvez as mais rotineiras sejam aquelas que a maioria dispensaria, caso pudesse escolher. Por isso, no Canadá, há uma empresa a trabalhar num robô doméstico: ele cozinha, ele limpa, ele põe a mesa...

Inicialmente, as máquinas da Boston Dynamics, das quais vamos falando por aqui, não eram o arquétipo da agilidade. No entanto, com o tempo, foram desenvolvendo e mostrando cada vez mais habilidades, incluindo, por exemplo, cambalhotas. Apesar de os robôs já serem, inegavelmente, capazes de fazer um vasto leque de coisas, substituindo os humanos, ainda não vemos, no mundo real, aquele cenário que vemos nos filmes e apontamos como futurista: robôs humanoides altamente capazes e presentes em todo o lado.

A tecnologia também pula e avança e a evolução incentivou a Sanctuary AI a desenvolver um robô capaz de realizar aquelas tarefas do quotidiano...

Um robô doméstico? Veremos o que o futuro consegue entregar...

Combinando Inteligência Artificial e hardware avançado, a Sanctuary AI está a desenvolver um robô "polivalente". Os resultados do aperfeiçoamento do desempenho na realização das várias tarefas têm sido divulgados através de vídeos, onde a empresa mostra o seu humanoide a cozinhar, pôr a mesa, limpar...

Apesar de, para já, o robô ainda não desempenhar as tarefas de forma autónoma, carecendo de um operador que controle os seus movimentos, a verdade é que a manipulação dos objetos, de forma remota e através de sensores e mecanismos distintos, já é uma conquista para a Sanctuary AI.

Consciente do resultado do seu trabalho até agora, a empresa reconhece a dose que o futuro lhe reserva, de modo a aprimorar este humanoide doméstico: