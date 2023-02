Fundador da criptomoeda Terra acusado de fraude de 40 mil milhões de dólares

O sucesso que as criptomoedas tiveram outrora está cada vez mais ofuscado pelas várias polémicas que este mercado tem atravessado. As notícias mais recentes indicam que o fundador da moeda digital Terra, designado Do Kwon, está agora acusado de fraude no valor de 40 mil milhões de dólares. Mas as autoridades não estão a conseguir encontrar o acusado.

Fundador da moeda digital Terra acusado de fraude de US$ 40 mil milhões

Do Kwon é o nome do fundador sul-coreano do blockchain Terra, um projeto criado em 2018 pela Terraform Labs da qual é co-fundador, juntamente com Daniel Shin, e CEO. Mas agora o criador não está em nada bons lençóis... Segundo as informações, Do Kwon está acusado de fraude e esquemas no valor de 40 mil milhões de dólares.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Comission ou SEC) está agora a processar o criador da criptomoeda Terra por fraude depois do colapso do ano passado que se refletiu em todo o setor das moedas digitais. De acordo com a denúncia, a Terraform Labs e o seu co-fundador Do Kwon "perpetuaram um esquema fraudulento que levou à perda de pelo menos 40 mil milhões de dólares em valor de mercado".

Já no mês de setembro de 2022, a Coreia do Sul tinha emitido um mandado de prisão para o co-fundador, ao mesmo tempo que a Interpol teria emitido um "aviso vermelho" para as agências internacionais de aplicação da lei para "localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, rendição ou ação legal semelhante".

Embora Do Kwon insista que "não está a fugir", a denúncia refere que a "sua morada atual é desconhecida". Supostamente, no início deste mês de fevereiro a polícia sul-coreana terá viajado para a Sérvia na tentativa de localizar o criador da criptomoeda.

A Terraform Labs lançou a criptomoeda Luna no final de 2018 e em 2020 lançou a sua stablecoin Terra USD, vinculada à Luna. Quando o valor da TerraUSD começou a cair no ano passado, a Luna também caiu, o que fez com que milhares de dólares dos investidores fossem perdidos.

Como tal, a SEC acusa a Terraform e Do Kwon de enganarem os investidores acerca da estabilidade da TerraUSD, referindo que falharam em informar os investidores que o valor da moeda ao cair abaixo do dólar "seria uma desgraça para todo o ecossistema Terraform". A agência diz ainda que os acusados disseram falsamente aos clientes que a app de pagamentos móveis sul-coreana Chai usava a blockchain Terra para efetuar as transações. Mas, segundo o processo "na realidade, os pagamentos pela Chai não usaram a blockchain para processar e liquidar pagamentos".