BlackWidow V4 PRO: Razer anuncia o seu melhor teclado para jogos

Não é preciso frisar que a Razer é uma das marcas mais importantes e avançadas no que respeita aos equipamentos para o mundo gaming. E o facto de estar constantemente a lançar produtos inovadores fortalece ainda mais essa importância no setor. Agora, a empresa anunciou o BlackWidow V4 PRO, o seu melhor teclado mecânico para jogos! Vamos então conhecer este poderoso equipamento.

Razer BlackWidow V4 Pro: o melhor teclado gaming

Na passada quinta-feira (16), a Razer anunciou ao mundo o seu novo teclado BlackWidow V4 Pro, considerado pela empresa como o seu melhor teclado mecânico para jogos. O equipamento promete potencializar o jogo e permitir que o jogador assuma totalmente o comando através de um conjunto de recursos para controlo avançado, ao mesmo tempo que melhora a imersão com o Razer Chroma RGB.

Ao nível do design, o teclado tem todo o aspeto esperado de um equipamento dedicado ao mundo dos jogos, mas os pormenores mais interessantes têm mesmo a ver com as funcionalidades e a tecnologia com que foi desenhado e criado.

O Razer BlackWidow V4 Pro traz um underglow imersivo, iluminação por tecla e um brilho impressionante que ainda destaca mais todos os pormenores do teclado. Conta ainda com um conjunto de 8 teclas macro para combinações de teclas essenciais.

O novo teclado permite-lhe uma execução rápida e simples, uma vez que o utilizador pode escolher entre dois interruptores mecânicos com sensações distintas. O verde destina-se a uma atuação precisa com feedback tátil e clicável e o amarelo para a atuação rápida, suave e silenciosa.

Tudo isto também está integrado num equipamento que oferece todo o conforto com um descanso de pulso macio e alcolchoado com Razer Chrome RGB, que se alinha perfeitamente com o brilho do teclado, para um suporte seguro nas longas horas de jogo.

As teclas do Razer BlackWidow V4 PRO contam também com um processo de moldagem dupla e paredes extras grossas que as tornam extremamente resistentes durante os jogos mais intensos.

Tudo o que precisa está neste teclado onde pode ajustar tudo e mais alguma coisa desde o brilho ao volume, fazer pausa, reproduzir, acelerar e muito mais com a máxima comodidade enquanto aproveita ao máximo a sua experiência de jogo!

O teclado Razer BlackWidow V4 Pro está disponível para venda por um valor de 269,99 euros.