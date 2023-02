Hamburgo é a primeira cidade da Alemanha a proibir táxis com motor de combustão

Os governos e as fabricantes têm mostrado interesse e recetividade em assumir o compromisso motivado pela União Europeia (UE), estando a investir na (gradual) transição elétrica. A cidade de Hamburgo, na Alemanha, proibirá a circulação de táxis com motor de combustão, a partir de 2025.

A partir do dia 1 de janeiro de 2025, não será permitida a circulação de táxis com motor de combustão nas estradas de Hamburgo, na Alemanha. A nova medida torna a cidade no primeiro estado federal alemão a permitir apenas táxis livres de emissões, no espaço de dois anos.

Esperamos que esta decisão tomada em Hamburgo envie um sinal à Alemanha e a toda a Europa. O setor dos transportes, em particular, deve fazer rápidos progressos na proteção do clima. O fim dos motores de combustão para os táxis de Hamburgo é um bom exemplo disso.

Afirmou o senador dos transportes de Hamburgo, Anjes Tjarks.

A cidade de Hamburgo promove, desde 2021, o projeto "Future Taxi" que motiva a transição para táxis livres de emissões. Desde aí, no espaço de cerca de dois anos, já circulam pelas estradas mais de 350 carros elétricos, incluindo 25 modelos com sistemas de hidrogénio.

Em números, o projeto já alcançou uma quota de 12% com modelos 100% elétricos, permitindo uma poupança de 2.000 toneladas de dióxido de carbono por ano. Quando a frota de táxis for 100% elétrica, a poupança poderá escalar para as 25 toneladas de CO2 por ano.

Os táxis elétricos mostraram ser fiáveis, confortáveis e mais baratos de operar do que os táxis de combustão.

Partilhou Tjarks, acrescentando que a elevada procura pelos táxis elétricos mostra que "a indústria está pronta e disposta a deixar para trás a era do motor de combustão". Além disso, Thomas Lohse, CEO da Hansa Taxi, revelou que indústria está "firmemente convencida de que o futuro é elétrico e que este horizonte de mudança é viável".

As empresas de táxis estão a ser apoiadas para concretizar a mudança através de financiamento e investimento em infraestruturas. Por exemplo, durante os próximos meses, será lançado um novo programa cujo objetivo passará por financiar 360 táxis elétricos, 40 "praças" destinadas aos elétricos e 80 postos de carregamento rápido.

