Inédito: Motorista da TVDE pede 200 euros por telemóvel esquecido

Já lhe aconteceu esquecer-se de um bem no táxi, no comboio ou no autocarro? Este tipo de situações acontece, mas o que lhe contamos hoje é capaz de ser inédito (ou talvez não). Um motorista da TVDE exigiu 200 euros para devolver telemóvel esquecido...

TVDE: homem foi detido por suspeita de extorsão e o telemóvel foi devolvido

O TVDE é o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (ou seja, plataformas como a Uber, Bolt, Cabify, entre outras).

Segundo revela o JN, um homem de 25 anos de idade, motorista TVDE, foi detido pela PSP por suspeita de extorsão. Em causa está o facto do motorista exigir o pagamento de 200 euros para devolver a uma cliente o telemóvel que esta havia esquecido no seu carro.

De acordo com o comunicado da PSP de Lisboa, uma mulher recorreu a um serviço de TVDE e quando terminou a viagem, apercebeu-se de que se tinha esquecido do telemóvel dentro da viatura. Assim que teve possibilidade, tentou contactar o condutor para que este lhe devolvesse o equipamento. No entanto, o condutor referiu que lhe devolvia o telemóvel se esta lhe pagasse um valor de 200 euros. A mulher fingiu em aceitar, mas contactou de imediato a PSP que acompanhou a mulher ao local combinado e surpreenderam o suspeito.

O homem foi detido por suspeita de extorsão e o telemóvel foi devolvido à legítima proprietária. O suspeito foi notificado para comparecer no Tribunal de Lisboa.