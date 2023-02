Volkswagen vai transformar o icónico Golf num futuro carro elétrico

A Volkswagen continua apostada em criar o carro elétrico perfeito. A marca tem já várias propostas no mercado e é uma das mais ativas neste campo. Com os seus modelos a serem um sucesso de vendas, quer agora recuperar um clássico. Vai chegar em breve o conhecido Golf, mas como uma proposta renovada.

O Golf está a chegar completamente renovado

Tal como muitas outras marcas, também a Volkswagen quer recuperar os seus clássicos para atrair os seus clientes para o mercado dos elétricos. Ao contrário do que temos visto, estas não vão ser propostas com um visual aproximado, mas sim apenas a renovação do nome.

Para abrir este espaço e iniciar esta prática, a Volkswagen tem na calha a criação de um carro elétrico que chamará de ID Golf. Terá um visual próprio e será um modelo que irá seguir as especificações que a marca tem apresentado na linha ID.

Temos nomes de marcas icónicas, Golf e GTI. Seria uma loucura deixá-los morrer e escapar. Manteremos a lógica do ID, mas os modelos icónicos levarão um nome.

Volkswagen prepara este futuro carro elétrico

Do que se sabe, e ainda não existe muita informação, este deverá ser o futuro ID.2, que assim herda um peso histórico. Terá na sua base a plataforma MEB-Plus de última geração da empresa, uma versão atualizada da MEB, que terá novidades como a adoção de baterias prismáticas LFP, além de maior potência de carregamento, com até 200kW, entre outras melhorias.

Inicialmente, esperava-se que este novo Golf fosse apontado para ocupar o espaço do ID 3, isso parece agora não ser verdade. Responsáveis da marca apontam que o atual carro elétrico da Volkswagen seja uma versão Plus do que poderá vir a ser o seu modelo clássico.

Ainda muito para conhecer sobre esta proposta

Espera-se que o ID Golf veja a sua produção ser iniciada já em 2025, na fábrica da Seat em Martorell, na Espanha. Quanto a preço, e olhando às restantes propostas da Volkswagen, este deverá ficar nos 25 mil euros.

Depois de ter terminado a produção do primeiro Golf elétrico em 2020, a Volkswagen focou-se de vez neste mercado. Quer agora recuperar este seu ícone e fazer dele um sucesso como um carro elétrico, abrindo também as portas a que outros modelos icónicos sigam o mesmo rumo.