Aviação dá passo enorme: o primeiro voo de um avião elétrico que utiliza hidrogénio líquido

A aviação comercial do futuro não poderá ser apenas fiável, eficiente e rentável. À sua longa lista de pontos fortes, deve acrescentar um igualmente importante: a sustentabilidade. E a H2Fly acaba de dar um passo fundamental: o primeiro voo pilotado com um avião elétrico movido a hidrogénio líquido.

A aviação comercial do futuro deverá ser sustentável e reduzir uma pegada poluente que, em alguns países, já abriu o debate sobre a manutenção dos voos de baixo custo ou de curta distância. Para reduzir as emissões de CO2, o setor experimentou formas de "sequestrar" o carbono, melhorar a aerodinâmica, novos combustíveis e a utilização do hidrogénio, um domínio em que a H2Fly acaba de dar um passo importante.

A empresa alemã H2Fly afirma ter realizado com sucesso um teste pioneiro a nível internacional: "o primeiro voo pilotado de um avião elétrico movido a hidrogénio líquido". Para ser mais preciso, a equipa da H2Fly conseguiu realizar quatro voos com o seu avião HY4, equipado com um sistema de propulsão hidrogénio-elétrico e uma célula de combustível de hidrogénio líquido. Durante o seu voo de demonstração, descolou da Eslovénia e uma das suas viagens durou mais de três horas.

O projeto é de interesse para a indústria por várias razões...

Para além do valor simbólico da operação, o feito da H2Fly é de interesse para a indústria por várias razões. Em primeiro lugar, dá um impulso à aviação a hidrogénio. Em segundo lugar, fornece uma lição valiosa: as vantagens do hidrogénio líquido sobre o hidrogénio gasoso. A H2Fly afirma que, ao utilizar o primeiro, duplicou a autonomia máxima do seu avião em relação ao segundo, o que, em termos práticos, se traduz em 750 quilómetros para 1500 quilómetros, uma autonomia que espera ser "um passo decisivo" para a realização de voos comerciais.

Este feito constitui um marco na utilização do hidrogénio para propulsão de aeronaves. Juntamente com os nossos parceiros, demonstrámos a viabilidade do hidrogénio líquido para voos de média e longa distância sem emissões. Pretendemos agora alargar a nossa tecnologia aos aviões regionais e a outras aplicações, dando início à missão de descarbonizar a aviação.

Afirma Josef Kallo, cofundador da empresa.

Porquê o hidrogénio líquido?

Como salienta a H2Fly, em comparação com o hidrogénio gasoso pressurizado (GH2), o hidrogénio líquido (LH2) permite uma redução considerável do peso e do volume dos tanques, o que tem um duplo benefício para os aviões: aumenta a sua autonomia e a sua capacidade de carga.

O êxito de hoje demonstra todo o seu potencial para a aviação. O hidrogénio líquido pode ser armazenado a bordo e transportado. O hidrogénio é fundamental para a transição energética e este novo passo mostra que já está a tornar-se uma realidade.

Afirma Pierre Crespi, CEO da Air Liquide Advanced Technologies.

Outra razão fundamental pela qual a operação HY4 é tão valiosa é que não é apenas a H2Fly que está por detrás dela. A própria empresa reconhece que a sua campanha representa "o culminar" do projeto HEAVEN, um consórcio apoiado pelas autoridades europeias que visa demonstrar a viabilidade do hidrogénio líquido criogénico nos aviões. A Air Liquide, a Pipistrel Vertical Solutions, o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), a EKPO Fuel Cell Technologies e a Fundação Ayesa são outras entidades que participam no projeto.

A H2Fly anunciou recentemente uma nova geração de sistemas de células de combustível de grande altitude que espera que possam ser combinados e aumentados para alimentar aviões elétricos a hidrogénio com 20 a 80 lugares.

Os sistemas da H2FLY serão capazes de fornecer toda a sua gama de potência a altitudes de voo até 8.200 m, o que constitui um passo importante no caminho desde as demonstrações de viabilidade de voos a baixa altitude até às aplicações reais em aviões comerciais.

Afirma.

A H2Fly não está sozinha na sua ambição de impulsionar a aviação comercial a hidrogénio. Outros nomes notáveis incluem a Destinus e a ZeroAvia, que há alguns meses se vangloriaram de um marco igualmente crucial: ter voado o maior avião a hidrogénio do mundo, um Dornier 228 de 19 lugares. A empresa centra-se nas "soluções de propulsão e de reabastecimento hidrogénio-elétrico" e pretende atingir uma autonomia de 482 km em aviões de 9 a 19 lugares até ao final de 2025 e de 1.126 km em aviões de 40 a 80 lugares até 2027.

