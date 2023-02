Cada vez mais se escreve sobre notícias relacionadas com inteligência artificial e muitos acreditam que este é o conceito que vai marcar o futuro mais próximo. E as últimas informações indicam que a NASA também recorre à IA para criar hardware para missões espaciais de missões com aspeto alienígena.

IA usada pela NASA para hardware para as missões espaciais

Há cada vez mais ambientes e contextos onde a inteligência artificial é aplicada de diversas formas. E agora, as notícias mostram que a NASA está a usar recursos de IA para projetar hardware de missões espaciais com aparência alienígena.

Ryan McClelland, engenheiro de pesquisa da NASA e especialista em CAD, ajudou a que a agência espacial se tornasse pioneira na utilização da inteligência artificial para a criação de peças usadas em missões. O hardware que resulta dessas criações foi apelidada por McClelland como "estruturas evoluídas" que, mesmo que o design seja estranho, "uma vez que as vemos em funcionamento, faz realmente sentido".

Pelas imagens divulgadas vemos que, de facto, as peças têm um aspeto estranho e alienígena. As peças que vemos na imagem seguinte são uma espécie de andaime de alumínio aplicado na parte traseira do telescópio EXCITE, que deverá iniciar os voos de teste em outubro de 2023. As estruturas de reforço curvas e cruzadas foram projetadas para resistir a forças significativas fora do centro.

Este género de projetos requer sempre a supervisão e validação da NASA, de forma a identificar e evitar falhas catastróficas.

Os componentes projetados por IA são feitos à medida e podem ter até 2/3 do peso do hardware que é feito de forma tradicional, ao mesmo tempo que conta com um tempo de resposta muito mais rápido. De acordo com os detalhes, todo o processo desde o projeto e análise até ao fabrico e entrega pode ser concluido em menos de uma semana.

As peças criadas através de algoritmos são ainda muito mais fortes do que as feitas por hardware tradicional. Nalguns casos, os fatores de stress são quase 10 vezes menores do que as peças projetadas por humanos.

Pode saber mais sobre o uso de IA para as peças da NASA aqui.