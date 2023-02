O Bing está a ter acesso à IA e isso começa a surgir através do seu chat, que se vai integrar com as pesquisas. Este é ainda um teste, limitado a um grupo restrito de utilizadores, mas começam a surgir situações anormais. A Microsoft resolveu por isso começar a colocar limites à sua utilização.

A grande novidade do Bing para os próximos anos está na sua integração com a inteligência artificial. Quer ir mais longe que a simples pesquisa e dar aos utilizadores uma experiência mais completa e com novas funcionalidades e novos resultados, baseados na IA.

Depois de apresentado como a próxima grande revolução, esta novidade começou a ser testada de forma mais aberta e acessível. São testes que querem garantir que esta solução de chat está madura e pronta a ser usada. Agora, começaram a surgir limites à sua utilização.

A partir de hoje, a experiência de chat será limitada a 50 turnos de chat por dia e 5 turnos de chat por sessão. Um turno é uma conversa que contém uma pergunta do utilizador e uma resposta do Bing.

Estes primeiros limites surgem depois de se ter provado que as sessões de conversa muito longas podem confundir o modelo de chat subjacente no novo Bing. Para resolver esses problemas, a Microsoft implementou algumas mudanças para ajudar a focar as sessões de chat.

Os dados recolhidos até agora mostraram que a grande maioria dos utilizadores encontra as respostas que procura em 5 turnos e que apenas cerca de 1% dos chats têm mais de 50 mensagens. Após uma sessão de chat atingir 5 turnos, será solicitado o início de um novo tópico.

A Microsoft vai ainda mais longe nas suas limitações iniciais para o Bing Chat. No final de cada sessão de conversa, o contexto precisa ser limpo para que o modelo não fique confuso. Basta clicar no ícone da vassoura à esquerda da caixa de pesquisa para começar de novo.

Apesar desta mudança, a Microsoft garante que à medida que receberem mais comentários, vai explorar a expansão dos limites nas sessões de chat. Assim vai conseguir aprimorar ainda mais as experiências de pesquisa e descoberta no novo Bing.