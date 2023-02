O WhatsApp tem dado aos utilizadores ferramentas que estes podem usar para melhorar ainda mais a utilização deste serviço. Muitas são conhecidas e até usadas de forma recorrente, mas outras são mais secretas e acessíveis apenas a quem as procura. Hoje mostramos como podem ver dados de utilização do WhatsApp.

Mesmo com todos os problemas que têm atingido o WhatsApp, os utilizadores acabam por se manter fiel a esta proposta da Meta. Há vários fatores a serem levados em conta para esta fidelização, mas a verdade é que tudo o que é oferecido é do agrado dos utilizadores.

Com muitas ferramentas dentro das suas apps, torna-se simples e intuitivo de usar. Estas ajudam na gestão de tudo o que o WhatsApp oferece, a mesmo tempo que permitem ter mais dados sobre vários elementos deste serviço e que estão acessíveis aos utilizadores.

Uma das opções presentes permite dar ao utilizador uma visão sobre a utilização que tem dado ao WhatsApp. São vários elementos, que se analisados permitem ter uma visão global sobre como este serviço está a ser explorado, a vários níveis.

Para isso devem começar por abrir o menu desta app e depois escolher a opção Definições. Aqui dentro, devem descer até à opção Armazenamento e dados, para depois escolherem a opção Utilização da rede, onde vão ter acesso a todas as estatísticas.

É aqui dentro que vão ter informação de quantas mensagens enviaram ou receberam, quantas chamadas fizeram e receberam ou, por exemplo, quantos estados publicaram ou foram recebidos. Há ainda informação sobre a utilização da rede, para os ficheiros enviados para outros utilizadores do WhatsApp.

É com esta informação que podem ter acesso a todo o cenário de utilização do WhatsApp a longo do tempo. Este terá ali informação útil e que mostra como o estão a usar. A qualquer momento, podem também eliminar esses dados e colocar os contadores novamente a zero, para iniciarem uma nova contagem das mensagens e outros elementos.