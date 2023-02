Mesmo com alguns problemas, o Chrome tem um dos melhores gestores de passwords que pode encontrar. Este sincroniza-se entre sistemas e isso é uma vantagem. A Google continua a melhorá-lo e agora traz mais uma novidade. Finalmente podemos colocar notas na janela das passwords guardadas.

A cada nova versão do chrome a Google estreia novidades interessantes e importantes. Estas colocam este browser mais acima da concorrência, que está cada vez mais longe desta proposta que atualmente domina de forma completa a Internet.

Uma das mais recentes novidades está no seu gestor de passwords. Este elemento essencial tem-se mostrado único e com cada vez mais interesse para os utilizadores, ao mesmo tempo que eleva a segurança e a proteção das passwords. Há ainda a vantagem única de estar diretamente integrado com o browser da Google.

A year ago Google added the option to add notes to passwords:https://t.co/5Ja8XgnOtk



Currently you have to go to the Settings page to edit those notes, but soon it will be possible to quickly edit them from the revamped password management bubble:https://t.co/ibgbJH6nCA pic.twitter.com/g5GEnRAOm3