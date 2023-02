O Twitter tem no seu selo azul uma garantia para os utilizadores e agora a Meta parece querer seguir o mesmo caminho. A dona das maiores redes sociais da Internet revelou a novidade e promete trazer mais para o Facebook e o Instagram, mas não sem que tenhamos de pagar.

Apesar de toda a confusão que tem havido em torno do Twitter Blue, a rede social de Elon Musk continua a apostar nesta subscrição. Os utilizadores preferem pagar e ter acesso a muito que os restantes não conseguem ter na versão gratuita.

Com o sucesso que tem tido, parece que a Meta quer seguir o mesmo caminho e o mesmo modelo de negócio. Vai ter também a sua subscrição e a validação dos utilizadores, para assim dar mais confiança a quem os visita, apostando curiosamente numa validação com um selo azul.

Quem revelou esta novidade foi o próprio Mark Zuckerberg, que no Facebook mostrou o que esta nova subscrição da Meta vai trazer para lá da validação dos utilizadores. Poderemos contar com suporte direto e muitas mais garantias de segurança.

Claro que este lote de novidades e a subscrição da Meta para o Facebook e o Instagram não vai surgir sem a ideia do lucro. De acordo com o que Mark Zuckerberg partilhou na sua conta da sua rede social, teremos de pagar um valor que começa em 11,99 dólares/mês na web ou 14,99 dólares/mês no iOS.

Não se sabe ainda quando o serviço vai efetivamente estar disponível, mas o Meta Verified será lançado primeiro para utilizadores do Facebook e do Instagram na Austrália e na Nova Zelândia esta semana, antes de chegar a outros países, algo que também não deverá tardar.

Quando Elon Musk puxou a verificação para dentro do Twitter Blue, muitos foram contra e ameaçaram sair da rede social. Agora, afinal, ficar provado que é a decisão certa e até a Meta segue o mesmo caminho.