Tal como a Google, também a Apple está a ser alvo de investigações na Europa. Os reguladores querem saber se o iOS está a bloquear muitas das funções mais simples. O problema é que o iOS vai ter de mudar e, segundo a Apple, pode ficar como um clone do Android.

Um dos mais recentes casos que envolve a Apple está a acontecer no Reino Unido. A CMA (Competition and Markets Authority) tem o iOS e a Apple sob investigação, em especial sobre o que podem ser consideradas movimentações monopolistas no sistema operativo do iPhone.

Com várias situações já identificadas, a CMA quer que a Apple mude o iOS em alguns pontos. A empresa já reagiu e numa resposta que foi enviada, a Apple alega que se mudar o iOS na forma pretendida, acabará por tornar o seu sistema como "clone do Android".

Em particular, a CMA aponta o dedo ao WebKit e às regras que a Apple impõe para a criação de um browser para o iOS. A utilização do motor de browser terá sempre de ser o WebKit e o Safari tem um papel dominante dentro do sistema da Apple.

Aqui a CMA alega que a qualidade de todos os browsers nos dispositivos Apple é limitada pelo ritmo de desenvolvimento mais lento do WebKit. Resultou no cancelamento de alguns recursos planeados porque não eram suportados. Isso também gera maiores custos de desenvolvimento devido a bugs inerentes ao WebKit.

Entretanto, a Apple discorda da proposta da CMA com vários argumentos. A retirada dessa obrigação impediria atualizações uniformes de apps com acesso à Internet, como faz o Android. A Apple também afirma que as lojas de apps alternativas "minariam as fortes proteções do utilizador fornecidas pelo modelo de negócios da Apple".

Com outros processos similares a decorrer, a Apple está cada vez mais isolada. Vai mesmo ter de mudar o iOS e abrir o acesso a outras lojas de apps e a outras medidas, que vão tornar o iOS um sistema mais aberto e mais justo para os programadores.