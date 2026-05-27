Apple lançou uma nova atualização de firmware para o AirTag 2

A Apple disponibilizou uma nova atualização de firmware para o AirTag 2. A nova versão chega com o número 3.0.49, substituindo a anterior 3.0.45, e representa o segundo pacote de firmware lançado para a segunda geração do localizador da empresa.

Para já, a Apple não revelou oficialmente quais as alterações introduzidas. Contudo, há algumas pistas que vão sendo percetíveis.

Atualização traz melhorias internas

Como é habitual neste tipo de atualizações para os AirTag, tudo indica que se trate sobretudo de correções de erros e otimizações internas, sem alterações visíveis na utilização diária.

A empresa deverá atualizar brevemente a documentação de suporte com mais detalhes sobre o conteúdo desta versão.

Importa recordar que a atualização anterior do AirTag 2 já tinha introduzido alterações importantes relacionadas com segurança e privacidade.

Entre as novidades estava uma melhoria no som emitido quando é detetado um seguimento indesejado, tornando mais fácil localizar fisicamente um AirTag desconhecido através da funcionalidade de Pesquisa Precisa.

Apple mudou a forma de distribuir atualizações no AirTag 2

Há também uma mudança relevante na estratégia de distribuição. No AirTag original, a Apple costumava disponibilizar o firmware de forma faseada, ao longo de cerca de duas semanas. No caso do AirTag 2, tudo indica que a empresa esteja a optar por uma distribuição praticamente simultânea para todos os utilizadores.

Isto poderá reduzir o tempo de espera entre utilizadores e acelerar a adoção das novas versões.

Como verificar a versão do firmware instalada

Se quiser confirmar qual a versão instalada no seu AirTag 2, faça o seguinte:

Abra a aplicação Encontrar no iPhone. Entre no separador Objetos. Selecione o AirTag da lista. Toque no nome do dispositivo.

A versão do firmware instalada será apresentada no ecrã.

Não é possível atualizar manualmente

Tal como acontece habitualmente com os AirTag, não existe forma de forçar a instalação.

A atualização é enviada automaticamente através do iPhone associado. Basta manter o AirTag próximo do smartphone e aguardar que o processo seja concluído no seu dispositivo.