Novas medidas na Twitch tornam bloqueios de transmissão um terror para os utilizadores

O chat de qualquer transmissão da Twitch deve ser sempre moderado, a fim de evitar comportamentos tóxicos. Para isso, a plataforma fornece aos streamers (e aos seus moderadores) ferramentas para banir alguém que tenha violado as suas regras. Agora, esse ban é muito mais duro.

A Twitch fornece aos criadores de conteúdo ferramentas para banir os utilizadores que escrevem coisas tóxicas no chat das suas transmissões em direto. Mas o problema é que essa pessoa podia continuar a ver a livestream sem qualquer tipo de restrição.

Isto é algo que vai mudar em breve, dando a todos os streamers novas formas de monitorizar as suas transmissões e impor sanções mais severas. A mudança também tem como objetivo fazer com que as pessoas que pensam em insultar ou enviar spam para um chat pensem duas vezes antes de perderem a opção de ver esse streamer.

Twitch serializa a questão dos utilizadores banidos

Através da última transmissão ao vivo do Patch Notes, o seu programa mensal de atualização de produtos, a Twitch oficializou as novas medidas que estão para breve. Especificamente, todos os criadores de conteúdo poderão ativar uma opção para que qualquer utilizador banido não só não possa participar no chat, como também não possa ver a transmissão em direto.

Desta forma, as medidas impostas a qualquer utilizador que não tenha um mínimo de educação ao interagir com o resto da comunidade ou com o próprio streamer são reforçadas. É, sem dúvida, uma boa medida para que finalmente pensem duas vezes antes de perderem o acesso às livestreams dos criadores de conteúdos que até os entretêm.

O próprio gestor de produto do Twitch afirmou na transmissão que "tem recebido muito feedback ao longo dos anos, para ser honesto, de que as pessoas querem que as proibições de canal façam mais". E é por isso que deram este passo importante para proporcionar maior segurança com uma opção que será integrada nas definições de moderação da plataforma.

Mas ainda há muitas questões a resolver. Por exemplo, uma pessoa que seja impedida de transmitir poderá criar uma nova conta para contornar a restrição que lhe foi imposta. Isto é algo que seria resolvido através do bloqueio do endereço IP, uma medida que ainda não foi contemplada pela Twitch, mas que será sem dúvida também muito procurada pelos criadores.

