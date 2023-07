Lançamento do Threads da Meta fez disparar os downloads da app Threads… mas outra

A Meta lançou a sua nova rede social Threads, como uma espécie de cópia do Twitter, associada ao Instagram. Uma das suas particularidades é não estar disponível na UE... e por existir outra app com o mesmo nome cujos downloads dispararam depois do lançamento da Meta.

Chama-se Threads é um serviço de comunicação ao estilo do Slack, "projetado para makers", tal como é descrito na sua conta do Twitter. Hoje este serviço tem várias chamadas de atenção no seu site e redes sociais a indicar que não tem nenhuma associação à Meta ou ao Instagram. Dado o seu nome, é fácil perceber o porquê.

Não se engane... é outro Threads

Segundo uma estimativa do Data.ia, esta alternativa ao Slack com o mesmo nome da nova app da Meta, teve mais de 880 mil downloads na App Store para iOS, só entre 6 e 12 de julho. Era, na verdade, uma app com "poucos downloads" antes do lançamento do Threads da Meta.

Tornou-se na 52º app mais transferida da loja de aplicações da Apple, a nível global. Nalguns países da UE, como Alemanha, Espanha e Itália, entrou mesmo para o Top 10.

A partir da UE, para se ter acesso ao Threads do Instagram era necessário recorrer ao APK da app e a uma VPN para poder instalar e criar conta, contudo, rapidamente, a Meta bloqueou tal acesso. Talvez este conjunto de fatores tenha contribuído para que, erroneamente, muitas pessoas tenham instalado a app que já está disponível desde 2019 na App Store.

Recorde-se que o Instagram, no passado, já teve um serviço de mensagens chamado de Threads, que acabou por não ter sucesso, resultando agora num reaproveitar do nome para um conceito mais próximo do Twitter. Ainda assim, depois do boom inicial, a utilização da app parece que está já a perder força.