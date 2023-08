Elon Musk quer tornar o Twitter/X na derradeira ferramenta para tudo. As ideias não lhe faltam e muitas estão já a tomar forma ou até a ser apresentadas. A mais recente vem dar ao Twitter/X a capacidade de ser uma fonte de anúncios de emprego, para assim competir com o Linkedin da Microsoft.

Podemos não gostar do caminho que Elon Musk definiu para o Twitter/X, mas a verdade é que esta rede social parece estar a reinventar-se e a criar novas propostas para os utilizadores que decidiram ficar e aproveitar ao máximo o que está disponível.

A mais recente ideia é mesmo tornar o Twitter/X como o local aonde vamos, no futuro, procurar propostas de emprego. Esta parece ser já uma realidade, segundo a rede social revelou agora, com a sua nova conta @XHiring.

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.



Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.



Apply for the Beta today : https://t.co/viOQ9BUM3Y pic.twitter.com/AYzdBIDjds — Hiring (@XHiring) August 25, 2023

É uma novidade que está ainda em beta, mas que não será acessível a todas as empresas ou entidades. Apenas as que tiverem o selo amarelo vão poder adicionar ao seu perfil os cargos ou empregos que estão a contratar. De lembrar que o selo amarelo é um exclusivo, com um custo de mil dólares mensais.

Do que pode ser visto nas imagens partilhadas, estas propostas de emprego vão ter uma visibilidade bem grande. Vão estar no topo, junto a todas as informações já presentes sobre as empresas e entidades presentes no Twitter/X.

Ainda que esteja em beta, já é possível às empresas registarem-se para ter acesso antecipado. Para além do selo amarelo, devem fornecer dados bem detalhados para que o acesso seja garantido para o preenchimento das vagas de emprego disponíveis.

Está ainda muito longe do que é o LinkedIn da Microsoft, mas é um passo para atingir os objetivos bem claros de Elon Musk. O dono do Twitter/X quer oferecer ainda mais ferramentas e serviços, mantendo os utilizadores ligados e a consumir tudo o que é publicado nesta rede social.