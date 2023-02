A Google vinha a preparar muitas novidades para o Chrome, em especial para poupar energia e para gastar menos recursos. Estas foram já mostradas, mas agora estão finalmente acessíveis a todos, para assim termos um browser melhor e com um desempenho muito mais elevado.

A procura de um Chrome melhor

Há muito que a Google procura tornar o seu browser uma ferramenta mais comedida no que toca a consumo de recursos. Esta não tem sido uma tarefa simples e a maioria das soluções apresentadas não conseguiu ainda fazer mudar a opinião dos muitos utilizadores do Chrome.

A gigante das pesquisas volta agora a tentar melhorar o seu browser, com duas novas funcionalidades. Estas procuram reduzir os consumos de recursos, tornado assim o Chrome menos exigente no que toca a funcionar em qualquer um dos sistemas onde está presente.

Duas novidades da Google para o browser

A forma como a Google pretende fazer isso no Chrome acaba por ser simples e até, espera-se, muito eficiente. Irá colocar em pausa os separadores que não estão a ser usados e que como tal não são essenciais para o utilizador. Para isso irá escolher alguns dos elementos e não os deixar executar.

Do que descreve, a Poupança de memória liberta memória dos separadores inativos. Isso permite que os separadores ativos e outras apps tenham mais recursos do computador e mantém o Chrome rápido. Os seus separadores inativos ficam novamente ativos de forma automática quando regressar aos mesmos. Se pretender pode criar exceções para os seus sites mais usados.

Menos recursos e energia consumidos

Já a Poupança de energia faz o Chrome limitar a atividade em segundo plano e os efeitos visuais, como o deslocamento suave e as velocidades de frames do vídeo. Esta pode ser ativada em dois momentos distintos, à escolha do utilizador. Falamos de quando a bateria atingir os 20% ou quando o PC estiver desligado.

Estas novas opções chegam com a última atualização do browser da Google e estão ativas de forma nativa. Podem ser controladas no separador Desempenho (chrome://settings/performance) que está nas Definições do Chrome. Aqui estas 2 opções podem ser ativadas ou desativadas.